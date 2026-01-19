Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    19 Jan 2026 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 10:09 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​ട​പെ​ട​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യം മു​ഴു​വ​ൻ ന​ട​പ്പാ​ക്കി വ​രു​ന്ന തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ തു​ട​രു​ന്ന സ​ങ്കീ​ര്‍ണ​ത​ക​ള്‍ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ന്‍ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ല്‍ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മ​റ്റി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‌ ഇ​മെ​യി​ല്‍ വ​ഴി​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​റും എം.​പി​യു​മാ​യ അ​ടൂ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശി​നും രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗം ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​നും നേ​രി​ട്ടും നി​വേ​ദ​നം ന​ല്‍കി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ അ​നാ​സ്ഥ​മൂ​ലം ഡി​സം​ബ​റി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യ സം​ഭ​വം ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും വീ​ണ്ടും അ​പേ​ക്ഷ​ക​ള്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ര്‍ദേ​ശം പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മ​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പു​റ​ത്തു ജ​നി​ച്ച പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് നി​ല​വി​ലെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, പു​തി​യ പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​റാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച നി​ര​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യി​ട്ടി​ല്ല എ​ന്ന​തും അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​മി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള ബൂ​ത്ത് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​ക്രി​യ​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ലാ​വ​ധി ജ​നു​വ​രി 22ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും എ​ന്ന​തും പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും ഭ​ര​ണ​പ​ര​വു​മാ​യ അ​പാ​ക​ത​ക​ൾ മൂ​ലം വ​ലി​യൊ​രു വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലേ​ക്കാ​ണ്‌ പോ​കു​ന്ന​ത്. വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ളി​ച്ചു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന് പ​രാ​തി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും കൈ​ക്കൊ​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു.

