    date_range 13 May 2026 12:27 PM IST
    date_range 13 May 2026 12:27 PM IST

    പ്ര​ശാ​ന്ത് പി​സയ് ഒ​മാ​നി​ലെ പു​തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​ഡീ​ഷ​ണ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ശാ​ന്ത് പി​സെ​യെ ഒ​മാ​ൻ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ അ​ടു​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. 1995 ബാ​ച്ചി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫോ​റി​ൻ സ​ർ​വി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ പി​സെ ഈ​ജി​പ്ത്, ലി​ബി​യ, തീനീ​ഷ്യ, ഇ​റാ​ഖ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ചു​മ​ത​ല​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജ​പ്പാ​ൻ, മൗ​റീ​ഷ്യ​സ്, യു.​കെ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പുതിയ നിയമനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇറാഖിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായിരുന്ന അദ്ദേഹം, പിന്നീട് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതല വഹിക്കുകയായിരുന്നു.

    TAGS:ambassadorIndiaqatar
    News Summary - Prashant Pise appointed as India's new Ambassador to Oman.
