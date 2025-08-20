Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    20 Aug 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    20 Aug 2025 12:23 PM IST

    'കു​വാ​ഖ് മ​ധു​ര​മീ​യോ​ണം' പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘കു​വാ​ഖ് മ​ധു​ര​മീ​യോ​ണം’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    കു​വാ​ഖി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘കു​വാ​ഖ് മ​ധു​ര​മീ​യോ​ണം’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ൻ ധ്യാ​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു 

    ദോ​ഹ: കു​വാ​ഖി​ന്റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ ‘കു​വാ​ഖ് മ​ധു​ര​മീ​യോ​ണം 2025’ ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ൻ ധ്യാ​ൻ ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കു​വാ​ഖ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് അ​ബു, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ജി​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ആ​ന​ന്ദ​ജ​ൻ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​ജീ​ഷ്, ര​തീ​ഷ് മാ​ത്രാ​ട​ൻ, ര​ൻ​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പു​ണെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഖ​ത്ത​ർ ബ​ർ​വ അ​വ​ന്യൂ മ​ൾ​ട്ടി​പ​ർ​പ്പ​സ് ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Qatar NewsPoster Releasegulf news malayalam
    News Summary - Poster release of 'Kuwaq Madhurameyonam'
