Madhyamam
    Qatar
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 11:43 AM IST

    ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ദ്ധ​തി പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം പ​ദ്ധ​തി പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ റ​മ​ദാ​ൻ ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ

    പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: സം​യു​ക്ത മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ റ​മ​ദാ​ൻ ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വം ഭ​വ​ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി.​എ നാ​സ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 2001ൽ ​തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച ഹൃ​ദ​യ​പൂ​ർ​വ്വം പ​ദ്ധ​തി 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് തി​രു​വോ​ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ പി.​പി. നാ​സ​റി​ന് കൈ​മാ​റി പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​മാ​അ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, ആ​ല​നൂ​ർ, അ​ര​യാ​കൂ​ൽ താ​യെ, മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, മ​ലാ​റ​ക്ക​ൽ, കൊ​ള​ത്തൂ​ർ, പ​റ​മ്പി​ൽ എ​ന്നി ഏ​ഴു മ​ഹ​ല്ല് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി വ​ണ്ണാ​ന്റ​വി​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ​ക്ക് ന​ൽ​കി വി​ഭ​വ സ​മാ​ഹ​ര​ണ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ ഡോ. ​അ​ഫ്സ​ൽ ഉ​സ്മാ​ൻ അ​റ​ഫ, അ​സ്‌​ലം മാ​ക്ക​നാ​രി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ശാ​ദു​ലി കൊ​റോ​ത് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​തം ന​ൽ​കി. പി.​പി.​കെ. ന​സീ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എം. ഫൈ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:projectHeart Healthgulfnewsqatar​
    News Summary - Poster release for the Heart-Health Project
