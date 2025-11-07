Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപോർചുഗലിന് തകർപ്പൻ ജയം
    Qatar
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 11:27 AM IST

    പോർചുഗലിന് തകർപ്പൻ ജയം

    text_fields
    bookmark_border
    പോർചുഗലിന് തകർപ്പൻ ജയം
    cancel
    camera_alt

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദം

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ബൊ​ളീ​വി​യ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഇ​റ്റ​ലി​ക്ക് ഗ്രൂ​പ് എ​യി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വി​ജ​യം. എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ലു ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ബൊ​ളീ​വി​യ​യെ ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ താ​രം സി​മോ​ൺ ലോ​ണ്ടാ​നി​യ 34ാം മി​നി​റ്റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​വെ​ച്ച ഗോ​ൾ വേ​ട്ട, തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​മു​വ​ൽ ഇ​നാ​സി​യോ (37), ഡെ​സ്റ്റി​നി എ​ലി​മോ​ഘ​ലെ (54), പാ​ൻ​ഡോ​ൾ​ഫി (90+8) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് വി​ജ​യ​ക്കൊ​ടി നാ​ട്ടി. ആ​ദ്യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നേ​ര​ത്തേ സൗ​ത്ത് ആ​ഫ്രി​ക്ക​യോ​ടും ബൊ​ളീ​വി​യ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    മ​റ്റൊ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ​ക്കെ​തി​രെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ 6-0 ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി ജോ​സ് നെ​റ്റോ​യും (46, 60) ഒ​രു പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഗോ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മാ​ത്യൂ​സ് മി​ഡും (29, 44) ര​ണ്ട് ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി. അ​ര​ഗാ​വോ (20), കാ​ബ്ര​ൽ (22) എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി സ​മ്പൂ​ർ​ണ ആ​ധി​പ​ത്യം ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു. മാ​ത്യൂ​സ് മി​ഡെ ആ​ണ് ക​ളി​യി​ലെ താ​രം. ഫാ​സു​ണ്ടോ ജെ​യ്‌​നി​ക്കോ​സ്‌​കി 67ാം മി​നി​റ്റി​ൽ നേ​ടി​യ ഗോ​ളി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ടു​ണീ​ഷ്യ​യെ 1-0 പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം ജ​പ്പാ​ൻ-ന്യൂ ​കാ​ലി​ഡോ​ണി​യ മത്സരം ഗോ​ൾ ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല​യി​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു. ഖത്തർ-സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക മത്സരം ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോളുകൾ നേടി സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Portugal scores a stunning victory
    Similar News
    Next Story
    X