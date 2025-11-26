Begin typing your search above and press return to search.
    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ -ഓ​സ്ട്രി​യ ഫൈ​ന​ൽ; ഫു​ട്ബാ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു

    ഫൈ​ന​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന്
    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ -ഓ​സ്ട്രി​യ ഫൈ​ന​ൽ; ഫു​ട്ബാ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്നു
    സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ഹ്ലാ​ദംa

    ദോ​ഹ: ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന കൗ​മാ​ര ഫു​ട്ബാ​ൾ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​വ​സാ​ന വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങാ​ൻ ഇ​നി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ മാ​ത്രം. പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ -ഓ​സ്ട്രി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ടെ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് ന​വം​ബ​ർ 27ന് ​ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങും. 48 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ലോ​ക​ക​പ്പ് എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മാ​യി വ​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് വ​ൻ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​റി​ൽ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​സ്പ​യ​ർ സോ​ണി​ലെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ പ്ര​തീ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ -ബ്ര​സീ​ൽ അ​ണ്ട​ർ 17 സെ​മി ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​വും നോ​ക്കൗ​ട്ടും സെ​മി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കു​മ്പോ​ർ വ​മ്പ​ന്മാ​രും അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​വ​രും എ​ല്ലാം ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി. ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, സൗ​ദി, യു.​എ.​ഇ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ളി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. ക​രു​ത്ത​രാ​യ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ജ​ർ​മ​നി, കൊ​ളം​ബി​യ, ക്രോ​യേ​ഷ്യ എ​ന്നി​വ​രും ആ​ദ്യ നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. വ​മ്പ​ന്മാ​രാ​യ ജ​ർ​മ​നി​യെ ബു​ർ​ക്കി​നൊ ഫാ​സൊ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച​താ​ണ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട വി​ജ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ഈ ​ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​വും പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്ന വ​സ്തു​ത​ക്ക് അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​വി​ജ​യം. എ​ന്നാ​ൽ, ക​രു​ത്ത​രാ​യ ഇ​റ്റ​ലി​യോ​ട് ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ ബു‌​ർ​ക്കി​നൊ ഫാ​സോ പ​രാ​ജ​യം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    90 മി​നി​റ്റും ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ധി​ക​സ​മ​യ​മി​ല്ലാ​തെ ക​ളി​ച്ച നോ​ക്കൗ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 9 എ​ണ്ണ​വും വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത് പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. ആ​ദ്യ നോ​ക്കൗ​ട്ടി​ൽ 5 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ടു. പ്രീ ​ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ, ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് വേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, സെ​മി​യി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി​യ​തും മ​റ്റൊ​രു പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ഓ​സ്ട്രി​യ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ​ഗോ​ളി​ന് ഇ​റ്റ​ലി​യെ മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ച്ച് ക​ട​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ന്നി ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക്.

    ഇ​ന്ന​ലെ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ സെ​മി​യി​ൽ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ ബ്ര​സീ​ലി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഫി​ഫ അ​ണ്ട​ർ 17 ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഓ​സ്ട്രി​യ​യാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ്ര​സീ​ൽ -പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ മ​ത്സ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റ്റ​വും ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ​ത്. ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലും ​​ഗാ​ല​റി​യി​ലും ആ​വേ​ശം അ​ണ​പൊ​ട്ടി, ക​ളി​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലും ​ഗാ​ല​റി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ട​ർ​ന്നു. ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും എ​തി​ർ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി നി​ര​വ​ധി ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി അ​നി​സി​യോ ക​ബ്രാ​ൾ ആ​ദ്യ മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ശ്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ബ്ര​സീ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി ഡെ​ല്ലും പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റ് ഉ​ന്ന​മി​ട്ടു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 12 ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ ​ഗോ​ൾ മു​ഖം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്നെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം തെ​റ്റാ​തെ വ​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ​ഗോ​ൾ മാ​ത്രം വീ​ണി​ല്ല. ബ്ര​സീ​ൽ 14 ഷോ​ട്ടു​ക​ൾ തൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ ഒ​രെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. പ​ക്ഷേ, പോ​ർ​ച്ചു​​ഗ​ലി​ന്റെ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര​യു​ടെ ക​രു​ത്ത് ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ ​ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ വി​ഫ​ല​മാ​ക്കി.

    ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ത്സ​രം പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ അ‍ഞ്ച് ഷോ​ട്ടി​ൽ നാ​ലും ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ളും വ​ല​യി​ലാ​ക്കി. അ‍ഞ്ചാ​മ​ത്തെ ഷോ​ട്ട് ഇ​രു​ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും പി​ഴ​ച്ചു. സ​ഡ​ൻ ഡെ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ണ്ട പെ​നാ​ൽ​റ്റി​യി​ൽ പോ​ർ​ചു​​ഗ​ൽ ​ര​ണ്ട് ഗോ​ൾ നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ ബ്ര​സീ​ലി​ന് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ഷോ​ട്ട് പി​ഴ​ച്ചു. കാ​ന​റി​ക​ൾ​ക്ക് ലോ​ക​ക​പ്പി​ന്റെ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ പോ​ർ​ചു​​ഗീ​സ് പ​ട ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ന്നി കൗ​മാ​ര ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റി.

    പോ​ർ​ചു​ഗ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി തോ​മ​സ് സോ​റ​സ്, മാ​ർ​ടിം ചെ​ൽ​മി​ക്ക്, സാ​ൻ​ഡി​യോ​ഗോ വെ​ർ​ഡി, യോ​ൻ പെ​രേ​രി​യ, ജോ ​അ​റാ​ഗോ, ജോ​സ് നെ​റ്റോ എ​ന്നി​വ​ർ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട് വ​ല​യി​ലാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ പോ​ർ​ച്ചു​ഗ​ലി​ന്റെ റൊ​മാ​രി​യെ ചു​ന എ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷോ​ട്ട് പി​ഴ​ച്ചു. ബ്ര​സീ​ലി​നു​വേ​ണ്ടി ഡെ​ൽ, തി​യാ​ഗോ, സീ ​ലൂ​കാ​സ്, ലൂ​യി​സ് പ​ച്ചോ​കോ, ഗ​ബ്രി​ൽ മെ​ക്ക് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ റു​വാ​ൻ പാ​ബ്ലോ​യു​ടെ​യും എ​യ്ഞ്ച​ലോ​യു​ടേ​യും ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ൾ പി​ഴ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന ഓ​സ്ട്രി​യ എ​ത്തു​ന്ന​ത് ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​വും തോ​ൽ​ക്കാ​ത്ത ടീം ​എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മാ​യാ​ണ്.

    സെ​മി​യി​ൽ ഇ​റ്റ​ലി​ക്കെ​തി​രെ ആ​ധി​കാ​രി​ക ജ​യ​വു​മാ​യാ​യ​ണ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ പോ​ർ​ച്ചു​​ഗീ​സ് നി​ര​യെ നേ​രി​ടാ​ൻ അ​വ​ർ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​റ്റ​ലി​യെ എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ​ഗോ​ളി​നാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ​ത്. ​ഗോ​ൾ​ര​​ഹി​ത​മാ​യ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​ക്ക് ശേ​ഷം ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ ര​ണ്ട് ​ഗോ​ളു​ക​ളും പി​റ​ന്ന​ത്. ഇ​രു ഗോ​ളു​ക​ളും നേ​ടി​യ​ത് വി​ങ്ങ​റാ​യ ജൊ​ഹ​ന്ന​സ് മോ​റ​സ്. ആ​ദ്യ ഇ​ല​വ​നി​ൽ ക​ളി​ച്ച എ​ല്ലാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ​ഗോ​ൾ നേ​ട്ട​വു​മാ​യാ​ണ് മോ​റ​സ് ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്കും പ​ന്തു​ത​ട്ടു​ന്ന​ത്. പോ​ർ​ചു​ഗ​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭ​യ​ക്കേ​ണ്ട​തും ‌ഓ​സ്ട്രി​യ​യു​ടെ ഈ 17​കാ​ര​നെ​യാ​ണ്.

    ​ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പോ​ർ​ചു​​​ഗ​ലി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച ജ​പ്പാ​നെ ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഒ​രു ​ഗോ​ളി​ന് കീ​ഴ​ട​ക്കി​യാ​ണ് ഓ​സ്ട്രി​യ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. മ​റു​വ​ശ​ത്ത് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ബ്ര​സീ​ൽ ടീ​മി​നെ മു​ട്ടു​കു​ത്തി​ച്ച് വ​രു​ന്ന പോ​ർ​ച്ചു​​ഗീ​സ് നി​ര​യും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ഫ​ലീ​ഫ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ യു​റോ​പ്യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രു​ടെ വീ​റു​റ്റ പോ​രാ​ട്ട​മാ​യി​രി​ക്കും കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക.

