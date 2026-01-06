Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഖ​ത്ത​റി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 8:59 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന

    text_fields
    bookmark_border
    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധ​ന
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ര​ണ്ടു ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ വ​ള​ർ​ച്ച. നാ​ഷ​ണ​ൽ പ്ലാ​നി​ങ് കൗ​ൺ​സി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ജ​ന​സം​ഖ്യാ വ​ള​ർ​ച്ച.

    2025 ഡി​സം​ബ​റി​ൽ 3,214,609 ആ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ. മു​ൻ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ജ​ന​സം​ഖ്യാ നി​ര​ക്കി​ൽ 2.3 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക്ര​യ​വി​ക്ര​യ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ജ​ന​സം​ഖ്യ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​കെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 10 മു​ത​ൽ 12 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി പൗ​ര​ന്മാ​ർ. ബാ​ക്കി എ​ൺ​പ​ത് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലേ​റെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലെ ക​ണ​ക്കു പ്ര​കാ​രം 8.35 ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newspopulationpopulation growthqatar​
    News Summary - Population growth in Qatar
    Similar News
    Next Story
    X