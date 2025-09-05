Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    5 Sept 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 1:35 PM IST

    നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് പൊ​ന്നോ​ണം

    തി​രു​വോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഉ​​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    ദോ​ഹ: ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ന്ന് തി​രു​വോ​ണ​പ്പു​ല​രി. ലോ​ക മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​മോ​ദ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ന​ന്ദ​ത്തോ​ടെ​യും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ദി​നം. മ​ല​യാ​ളി​യെ​വി​ടെ​യു​ണ്ടോ അ​വി​ടെ​യെ​ല്ലാം ആ​ഘോ​ഷ​വു​മു​ണ്ട്. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും പൊ​ലി​വൊ​ട്ടും കു​റ​യാ​റി​ല്ല. പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും പു​ലി​ക്ക​ളി​യും സ​ദ്യ​യു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി അ​ത്തം മു​ത​ൽ പ​ത്തു​നാ​ൾ നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക്കെ​ന്നും ഓ​ണം.

    ഉ​ത്രാ​ട ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. കേ​ര​ള സാ​രി​യും മു​ണ്ടും ജു​ബ്ബ​യും അ​ണി​ഞ്ഞും കേ​ര​ളീ​യ വേ​ഷ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഓ​ണ​​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലെ വേ​റി​ട്ട കാ​ഴ്ച​യാ​യി. നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള ക​ല-​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി​യും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ണ്ടും ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ ക​ള​റാ​ക്കി. കൂ​ടെ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​റ്റും സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രും -രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ഓ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​റ്റു​കൊ​ണ്ട് വി​പ​ണി നേ​ര​ത്തേ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ത്രാ​ട​ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ലെ വി​വി​ധ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്ക് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. ലു​ലു, സ​ഫാ​രി, ഗ്രാ​ൻ​ഡ്, ഫാ​മി​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള വാ​ഴ​യി​ല മു​ത​ൽ നാ​ട്ടു പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​നു​ള്ള മ​ല്ലി​യും ജ​മ​ന്തി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യും ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​യും ത​കൃ​തി​യാ​യി. വെ​ണ്ട​യ്ക്ക, പാ​വ​യ്ക്ക, ബീ​റ്റ് റൂ​ട്ട്, പ​ട​വ​ല​ങ്ങ, മ​ത്ത​ങ്ങ, വെ​ള്ള​രി​ക്ക, പ​യ​ര്‍, പ​ച്ച​ക്കാ​യ, മു​രി​ങ്ങ​യ്ക്ക, കു​മ്പ​ള​ങ്ങ തു​ട​ങ്ങി സ​ക​ല നാ​ട്ടു പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ഓ​ണ വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്.

    ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി ചെ​റു​കി​ട ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ വ​രെ തി​രു​വോ​ണ ദി​ന​മാ​യ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​ദ്യ ത​യാ​റാ​ണ്. 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ 40 റി​യാ​ൽ വ​രെ നി​ര​ക്കി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന കൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഓ​ണം ഓ​ർ​മ​ക​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ തി​രു​വോ​ണം വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​വും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​വും ഓ​ണ​മാ​ഘോ​ഷി​ക്കാം. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​ൻ ത​കൃ​തി​യാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യൊ​രു​ക്കി​യും പൂ​ക്ക​ള​മി​ട​ൽ, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, സ്റ്റേ​ജ് ഷോ, ​വി​വി​ധ ക​ല -കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളൊ​രു​ക്കി​യും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഓ​ണോ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ. ഇ​നി ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ലേ​റെ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​യോ​ണം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും.

