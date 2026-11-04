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    വിദ്യാഭ്യാസ മികവുമായി പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ൾ; തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും 'ഖ​ത്ത​ർ 1+' ബ​ഹു​മ​തി

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    എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ൾ റാ​ങ്കി​ങ് 2026 –27-ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ '1+ സ്കൂ​ൾ' പുരസ്കാരം പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂൾ

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങുന്നു

    ദോ​ഹ: എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സ്കൂ​ൾ റാ​ങ്കി​ങ് 2026 –27-ൽ ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ '1+ സ്കൂ​ൾ' ആ​യി പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​നെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ധ്യാ​പ​ന മി​ക​വ്, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ നേ​തൃ​ത്വം, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സ്കൂ​ൾ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി, പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗം, വാ​യ​ന ശീ​ലം, അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്കൂ​ളി​ന് ല​ഭി​ച്ച അം​ഗീ​കാ​രം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മമാ​ണെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ദോ​ഹ​യി​ലെ അ​ൽ മ​ൻ​സൂ​റ​യി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ക്യാ​മ്പ​സ് സ്കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലെ മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. പു​തി​യ ക്യാ​മ്പ​സി​ന് സ്ഥ​ലം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്രൈ​വ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഒ​മ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​അ​സീ​സ് അ​ൽ നു​ഐ​മി​യും സ്കൂ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​റും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ലു​ൽ​വ ബി​ൻ​ത് റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ ഖാ​തി​ർ, വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഥാ​നി ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ആ​ൽ​ഥാ​നി, അ​ഷ്ഗാ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ​ജി​നാ​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ൽ മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും മ​റ്റ് മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഡോ. ​സ്റ്റെ​ഫി റേ​ച്ച​ൽ സാം, ​പ്ര​ണ​വ് പ്ര​ദീ​പ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, ഷം​ന അ​ൽ​ത്താ​ഫ്, സാം ​മാ​ത്യു, അ​ഷ്റ​ഫ് മാ​ട​ത്തി​ൽ, പി.​പി. അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Podar Pearl School Qatar
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