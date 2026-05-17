    Posted On
    date_range 17 May 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 9:57 AM IST

    പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ന് വി​ജ​യ​ത്തി​ള​ക്കം

    ഷാ​സെ​ൽ മ​രി​യ, ശി​വാ​നി 

    ദോ​ഹ: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​വു​മാ​യി പോ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ൾ. സ്കൂ​ളി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​ര​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​ണ് മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​യ 72.13 ശ​ത​മാ​നം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ഡി​സ്റ്റി​ങ്ഷ​നോ​ടെ ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​രാ​യി. സ​യ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഷാ​സെ​ൽ മ​രി​യ 96.2 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ സ്കൂ​ൾ ടോ​പ്പ​റാ​യി.

    അ​തി​ഥി കു​മാ​ർ (96%) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, സ​ഹാ​ബി​യ ഇ​ദ്രി​സ് സൈ​ഫി (94.2%) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. കോ​മേ​ഴ്സ് സ്ട്രീ​മി​ൽ ശി​വാ​നി ഇ​ര​ങ്കി 98.4 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി സ്കൂ​ൾ ടോ​പ്പ​റാ​യി. ഡാ​രി​യ​സ് ക​രാ​സ്കോ (93.6%) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ഷോ​ൺ അ​രു​ൺ മാ​ത്യു (93.4%) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ബ​യോ​ള​ജി, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്, എ.​ഐ, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, സൈ​ക്കോ​ള​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് നൂ​റു​മേ​നി വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കിയത്. ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    TAGS: success, gulf, celebrates, Podar Pearl School
