Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    17 Aug 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    17 Aug 2025 10:31 AM IST

    പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി

    പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ൾ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി
    പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ദേ​ശ​സ്നേ​ഹ​വും ഐ​ക്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തി പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം മെ​ഷാ​ഫ് കാ​മ്പ​സി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ലെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി. പൊ​ഡാ​ർ പേ​ൾ സ്കൂ​ൾ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ണ​വ് പ്ര​ദീ​പ് ദേ​ശീ​യ​പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​സ്റ്റെ​ഫി റേ​ച്ച​ൽ സാം ​അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് എ​ന്നി​വ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചു.

    സ്കൂ​ളി​ന്റെ എ​ല്ലാ കാ​മ്പ​സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​ക-​അ​ന​ധ്യാ​പ​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

