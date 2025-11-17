Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:29 AM IST

    പി.എൻ.വൈ ചാനൽ മീറ്റ്-25 സമാപിച്ചു

    പി.എൻ.വൈ ചാനൽ മീറ്റ്-25 സമാപിച്ചു
    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പി.​എ​ൻ.​വൈ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട് ട്രേ​ഡി​ങ്ങു​മാ​യി

    സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പി.​എ​ൻ.​വൈ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചാ​ന​ൽ മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പി.​എ​ൻ.​വൈ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ടെ​ക്മാ​ർ​ട്ട് ട്രേ​ഡി​ങ്ങു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പി.​എ​ൻ.​വൈ ടെ​ക്നോ​ള​ജീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചാ​ന​ൽ മീ​റ്റ് -2025 ഹോ​ളി​ഡേ ഇ​ൻ ദോ​ഹ-​ബി​സി​ന​സ് പാ​ർ​ക്ക് ബൈ ​ഐ.​ജി.​എ​ച്ചി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ഗ്രാ​ഫി​ക്സ്, മെ​മ്മ​റി, എ.​ഐ ആ​ക്സി​ല​റേ​ഷ​ൻ സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് പി.​എ​ൻ.​വൈ. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളും സം​രം​ഭ​ക​രും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഹൈ ​പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി.​എ​ൻ.​വൈ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ വി​പ​ണി​യി​ലെ ന​വീ​ക​ര​ണം, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ൾ, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഗ്രാ​ഫി​ക്സ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ൾ, ഹൈ-​പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് മെ​മ്മ​റി തു​ട​ങ്ങി പി.​എ​ൻ.​വൈ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പു​തു​താ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സാ​ങ്കേ​തി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ന​യി​ച്ച സെ​ഷ​നു​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ.​ഐ ആ​ക്സി​ല​റേ​ഷ​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും NVIDIA DGX ക്ലാ​സ് സ്മാ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നു​ക​ളെ കു​റി​ച്ചു​മു​ള്ള അ​വ​ത​ര​ണ​വും ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി. സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ഭാ​വി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത സെ​ഷ​നോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    News Summary - PNY Channel Meet-25 concludes
