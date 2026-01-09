Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:51 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്രാ​ക്ടീ​സ്; പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    വി​ചാ​ര​ണ​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ പ്രാ​ക്ടീ​സ്; പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ​ദോ​ഹ: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ചി​കി​ത്സാ പ്രാ​ക്ടീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് കോ​സ്മെ​റ്റി​ക് സ​ർ​ജ​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​ഈ​സ ബി​ൻ സാ​ദ് അ​ൽ ജാ​ഫ​ലി അ​ൽ നു​ഐ​മി​യാ​ണ് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള കു​റ്റ​പ​ത്രം ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    ആ​ദ്യ പ്ര​തി​യാ​യ സ​ർ​ജ​നെ​തി​രെ മു​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലെ പി​ഴ​വു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ര​വ​ധി പ​രാ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​യാ​ളെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​ല​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​വി​ല​ക്ക് നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ൽ ചി​കി​ത്സാ പ്രാ​ക്ടീ​സ് തു​ട​ർ​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    സ​ർ​ജ​ന് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ വി​ല​ക്കു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ്രാ​ക്ടി​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​തി​നാ​ണ് കേ​സി​ലെ ര​ണ്ടാം പ്ര​തി​യാ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ​യും റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ശി​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നും അ​റ്റോ​ണി ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

