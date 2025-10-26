Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 11:37 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​വി​കാ​സ​ത്തി​ന് കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി​വി​കാ​സ​ത്തി​ന് കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ണം
    അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ വ​ക്റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്യു​ൽ യു​വ​ർ പാ​ഷ​ൻ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: കാ​യി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബു​ദ്ധി വി​കാ​സ​ത്തി​ന് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ക്കാ​ദ​മി​ക നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​റാ​യ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​യി​ക ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠ​ന​നി​ല​വാ​രം താ​ഴ്ത്തു​മെ​ന്ന​ത് തെ​റ്റി​ദ്ധാ​ര​ണ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​ൽ മ​ദ്റ​സ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ വ​ക്റ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ്യു​ൽ യു​വ​ർ പാ​ഷ​ൻ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ​ദ​സ്സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​ദം എം.​ടി. അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​സ്ഹ​ർ അ​ലി മെ​മ​ന്റോ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡോ. ​സ​ൽ​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഹ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ശാ​ൻ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം ന​ട​ത്തി.

    TAGS:childrensPhysical FitnessQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Physical fitness should be increased for children's intellectual development
