    Qatar
    Qatar
    Posted On
    3 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    3 Sept 2025 9:44 AM IST

    അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി യോ​ഗം

    ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​റും അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ലെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ താ​രി​ഖ് അ​ലി ഫ​റാ​ജ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി യോ​ഗം
    അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ 164ാമ​ത് സെ​ഷ​നി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഈ​ജി​പ്തി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​റും അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ലെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ താ​രി​ഖ് അ​ലി ഫ​റാ​ജ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    കെ​യ്‌​റോ​യി​ലെ അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ന്റെ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ സെ​ഷ​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് താ​രി​ഖ് അ​ലി ഫ​റാ​ജ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​റ​ബ്-​ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം, അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി പ​ല വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സി​റി​യ, ലെ​ബ​ന​ൻ, ലി​ബി​യ, യെ​മ​ൻ, സു​ഡാ​ൻ, സൊ​മാ​ലി​യ, ജി​ബൂ​ട്ടി, ഇ​റാ​ഖ് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി ക​ര​ട് പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​സെ​ഷ​ന്റെ അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നെ​ന്ന് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

