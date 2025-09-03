Begin typing your search above and press return to search.
    3 Sept 2025 10:18 AM IST
    കോം​​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​റും വി​മ​ത​പ​ക്ഷ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ; ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ജി.​സി.​സി

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ഉ​ട​മ്പ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്
    കോം​​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​റും വി​മ​ത​പ​ക്ഷ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​ർ; ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് ജി.​സി.​സി
    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    ദോ​ഹ: കോം​​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​റും വി​മ​ത​പ​ക്ഷ​മാ​യ കോം​​ഗോ റി​വ​ർ അ​ലൈ​ൻ​സ് എ​ന്ന് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന എം23 ​മൂ​വ്‌​മെ​ന്റും ത​മ്മി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന ത​ത്ത്വ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ജൂ​ലൈ 19നാ​ണ് ദോ​ഹ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് ബി​ന്‍ സാ​ലി​ഹ് അ​ല്‍ ഖു​ലൈ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും ഉ​ട​മ്പ​ടി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    കോം​ഗോ സ​ർ​ക്കാ​റും വി​മ​ത വി​ഭാ​​ഗ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നെ​യും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും നേ​ര​ത്തേ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഖ​ത്ത​ർ ന​ട​ത്തി​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കാ​നാ​യ​ത്. ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പൊ​തു ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് നി​ർ​മി​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ച്ചു. കോം​ഗോ -റു​വാ​ണ്ട സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക്ക് ശേ​ഷം ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും വ​ലി​യ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ യ​ഹി​യ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന 165ാമ​ത് ജി.​സി.​സി മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​ത്. ​

    ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ലെ​ത്താ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, അ​മേ​രി​ക്ക എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യു​ള്ള സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച സം​യു​ക്ത ക​ർ​മ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ​ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​നും കൗ​ൺ​സി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

