Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 11:11 AM IST

    ‘പ​തി 3 ക​ഥ​ക​ൾ’ പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘പ​തി 3 ക​ഥ​ക​ൾ’ പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​നം
    പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ടി.​എം. നി​യാ​സി​ന്റെ എ​ഴു​തി​യ ‘പ​തി 3 ക​ഥ​ക​ൾ’ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ

    പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്


    പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ടി.​എം. നി​യാ​സി​ന്റെ പ​തി​മു​ന്നു ക​ഥ​ക​ളു​ടെ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​ണി​ത്

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ടി.​എം. നി​യാ​സി​ന്റെ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​രം ‘പ​തി 3 ക​ഥ​ക​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ​വ​രും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും സൗ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന സ​ദ​സ്സി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ഥേ​ഴ്സ് ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡോ. ​കെ.​സി. സാ​ബു പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ആ​ർ.​എ​സ്. അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. അ​രോ​മ റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഖി​യാ​ഫ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹു​സൈ​ൻ ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഫ്ര​ണ്ട്സ് ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ കി​ഴി​ശ്ശേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ ജ​യ​ൻ മ​ടി​ക്കൈ പു​സ്ത​കം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വാ​യ​ന​യി​ൽ ആ​കാം​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന ജീ​വി​ത ഗ​ന്ധി​യാ​യ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​ഥ​ക​ളാ​ണ് നി​യാ​സി​ന്റെ ക​ഥ​ക​ളെ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഗ​ൾ​ഫ് ടൈം​സ് പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഡി​സൈ​ന​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന നി​യാ​സി​ന്റെ ക​ഥ​ക​ൾ ഖ​ത്ത​റി​ലും ജി.​സി.​സി​യി​ലും ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​യാ​സ് എ​ഴു​തി​യ ക​ഥ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത പ​തി​മൂ​ന്ന് ക​ഥ​ക​ൾ ആ​ണ് ആ​ദ്യ ക​ഥാ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ ‘പ​തി 3 ക​ഥ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജീ​നി​യ​സ് ബു​ക്സ് ആ​ണ് പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ. ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രാ​യ അ​മ​ൽ ഫെ​ർ​മി​സ്, ത​ൻ​സീം കു​റ്റ്യാ​ടി, ഇ.​കെ. ദാ​സ്, ഒ.​എം. അ​ബ്ബാ​സ്, പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ബ​ഷീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌, ജീ​നി​യ​സ് ബു​ക്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ​ഷീ​ർ തൂ​വ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ‌ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം. ഷാ​ഫി ക​വി​ത ചൊ​ല്ലി. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ര​ച​യി​താ​വ് ടി.​എം. നി​യാ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ്ലി​പ് കാ​ർ​ട്ട്, ജീ​നി​യ​സ് ബു​ക്‌​സ് എ​ന്നീ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​മി​ലൂ​ടെ​യും പ്ര​സാ​ധ​ക​രി​ൽ നി​ന്നു നേ​രി​ട്ടും പു​സ്ത​കം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

