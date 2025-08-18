Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 12:22 PM IST

    മെ​ട്രോ​യി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    സൗ​ജ​ന്യ പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ് സേ​വ​നം ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    മെ​ട്രോ​യി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ
    അ​ൽ ഖ​സ്സാ​ർ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ്

    ദോ​ഹ: മെ​ട്രോ​യി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ങ്ങ​ൾ കാ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സ്ഥ​ലം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ​തി​വാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​റു​ണ്ടോ?.. മെ​ട്രോ​യു​ടെ റെ​ഡ് ലൈ​നി​ലെ അ​ൽ ഖ​സ്സാ​ർ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ് സേ​വ​നം വാ​ഹ​ന പാ​ർ​ക്കി​ങ്ങി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദോ​ഹ​യി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ 'പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ്' സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ദോ​ഹ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് സ​മീ​പം സൗ​ജ​ന്യ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ് സൈ​റ്റു​ക​ൾ തി​ര​ക്കേ​റി​യ ലു​സൈ​ല്‍, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ സി​റ്റി, അ​ല്‍ വ​ക്​​റ എ​ന്നീ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഗ​താ​ഗ​ത മ​​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ബ്ലി​ക്​ ബ​സ്​ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്​​ട്ര​ക്​​ച​ർ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​ 'പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ്' പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ള്‍ക്ക് സ​മീ​പം യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്ത്​, മെ​ട്രോ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി വാ​ഹ​നം പാ​ർ​ക്ക്​ ചെ​യ്യാം. രാ​ജ്യ​ത്തെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക​യും, ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സം കു​റ​ച്ച്​ അ​തു​വ​ഴി കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രേ​സ​മ​യം പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​കും. ഈ ​സേ​വ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ, തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദോ​ഹ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന​തി​ന് ചെ​ല​വ് കു​റ​ക്കാ​നും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ​2020ൽ ​അ​ൽ ഖ​സ്സാ​ർ, അ​ൽ വ​ക്റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം ആ​ദ്യ​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​നം, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ മെ​ട്രോ, ഇ-​ബ​സു​ക​ൾ, ലു​സൈ​ൽ ട്രാം ​എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്, ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് റൈ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കും.

    News Summary - Park and Ride facilities in the metro
