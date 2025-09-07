Begin typing your search above and press return to search.
    7 Sept 2025 4:08 PM IST
    7 Sept 2025 4:08 PM IST

    വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ലൂ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല -ഖ​ത്ത​ർ

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ലൂ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല -ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന വം​ശ​ഹ​ത്യ​യി​ലൂ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​നോ അ​വ​രു​ടെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ. വെ​സ്റ്റ് ബാ​ങ്കി​ലെ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ജ​റു​സ​ലേ​മി​ലെ ജൂ​ത​വ​ത്ക​ര​ണ​വും കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും, മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ തു​ട​രു​ന്ന ക്രൂ​ര​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ അ​വ​രു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ക​ളെ കു​ടി​യൊ​ഴി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ളെ​യും ഖ​ത്ത​ർ ​വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടും ഉ​ട​മ്പ​ടി​ക​ളോ​ടു​മു​ള്ള ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നു​ള്ള ദു​രു​ദ്ദേ​ശ്യ​പ​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും ​വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​ധി​നി​വേ​ശ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കോ​പ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ശ​ക്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​റ​ബ് സ​മാ​ധാ​ന സം​രം​ഭ​ത്തി​നും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നും അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നീ​തി​യു​ക്ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഏ​ക മാ​ർ​ഗം. ​1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റു​സ​ലേം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി സ്വ​ത​ന്ത്ര​വും പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​മു​ള്ള​തു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വു​മെ​ന്നും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

