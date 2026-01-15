Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഫ​ല​സ്തീ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 12:11 PM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ടെ​ക്നോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം; മ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ടെ​ക്നോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം; മ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഡോ. ​അ​ലി അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഷാ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ടെ​ക്നോ​ക്രാ​റ്റി​ക് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​തി​നെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നി​വ​ർ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​രു​ത്തു​പ​ക​രു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​മാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    ​യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണാ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ദ്ധ​തി​യ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഗ​സ്സ​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണം വ​ഴി​തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ​സു​സ്ഥി​ര​മാ​യി സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ല്ലാ ക​ക്ഷി​ക​ളും ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GazaPalestinianmiddle eastQatar News
    News Summary - Palestinian Technocratic Committee formed
    Similar News
    Next Story
    X