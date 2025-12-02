Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    പ്രതിരോധമൊരുക്കി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ജ​യം

    പ്രതിരോധമൊരുക്കി ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ജ​യം
    ഫിഫ അറബ് കപ്പ് ഖത്തർ -ഫലസ്തീൻ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഫ​ല​സ്തീ​ന് ചെ​റു​ത്തു​നി​ൽ​പ്പി​ന്റെ വി​ജ​യം. ആ​വേ​ശം നി​റ​ഞ്ഞ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ന്റെ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ​ഖാ​ക്ക് എ​ടു​ത്ത കോ​ർ​ണ​ർ കി​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​തി​നെ​ട്ടാം ന​മ്പ​ർ താ​രം സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ബ്രേ​ക്ക് സ്വ​ന്തം പോ​സ്റ്റി​ലേ​ക്ക് അ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.നേ​ര​ത്തെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ​പ​കു​തി ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞു ക​ളി​ച്ച എ​ങ്കി​ലും പ​ക്ഷേ ഗോ​ളു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. ര​ണ്ടാം പ​കു​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​രു ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കും ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ഴും എ​ല്ലാം വി​ഫ​ല​മാ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നേ​ര​ത്തെ ഗോ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി ഖ​ത്ത​ർ നി​ര​വ​ധി മു​ന്നേ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ​നി​ര എ​ല്ലാം ത​ക​ർ​ത്തു.​സ​മ​നി​ല​യെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ധി​ക​സ​മ​യ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ണ്ട​പ്പോ​ൾ ക​ളി​യു​ടെ ഗ​തി​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ് 96 മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ് ഫ​ല​സ്തീ​ൻ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ശക്തരായ തുനീഷ്യയെ സിറിയ അട്ടിമറിച്ചു. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് ആണ് സിറിയ ജയിച്ചത്.

    TAGS:PalestinedefenseQatar Newsgulf news malayalam
