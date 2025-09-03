Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 5:38 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 5:38 PM IST

    പാലക്കാട് സ്വദേശി ദോഹയിൽ മരണപ്പെട്ടു

    ദോഹ: പാലക്കാട് ഷൊർണ്ണൂർ കുന്നത്താഴത്ത് കീർത്തി ഭവനിൽ ലിബേഷ് കിഴക്കേതിൽ (40) ഹൃദയാഘാതം മൂലം ഖത്തറിൽ മരണപ്പെട്ടു. 40 വയസ്സായിരുന്നു. ഭാര്യ: സുമ ഉണ്ണിയാട്ടിൽ. ഭാര്യയും മകളും ദോഹയിലുണ്ട്. പിതാവ്: ഭാസ്കരൻ കിഴക്കേതിൽ. മാതാവ്: പ്രബുല ഭാസ്കരൻ.

    നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 7.30ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഖത്തർ എയർവേസ് വിമാനത്തിൽ മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക്‌ കൊണ്ട് പോകുമെന്ന് കെ.എം.സി.സി ഖത്തർ അൽ ഇഹ്‌സാൻ മയ്യിത്ത് പരിപാലന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

    TAGS:dohadiesPalakkad nativePalakkad
