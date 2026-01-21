Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightറെ​ക്കോ​ർ​ഡ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 8:57 AM IST

    റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​ൻ സി​ട്ര​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​ൻ സി​ട്ര​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഓ​റ​ഞ്ച് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് വി​ൽ​പ​ന​യു​മാ​യി പാ​കി​സ്താ​ൻ സി​ട്ര​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് സ​മാ​പ​നം. ഓ​റ​ഞ്ചു പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ച് എ​ട്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 115,220 കി​ലോ സി​ട്ര​സ് ആ​ണ് വി​റ്റ​ഴി​ച്ച​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പാ​കി​സ്താ​ൻ എം​ബ​സി​യും അ​ൽ വ​ക്റ ഓ​ൽ​ഡ് സൂ​ഖ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി അ​ൽ വ​ക്റ ഓ​ൾ​ഡ് സൂ​ഖി​ലെ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തു​ള്ള 'ഫ​ർ​ദ​ത്ത് അ​ൽ മ​ദ്ഹൂ​ബ്' ഒ​രു​ക്കി​യ സി​ട്ര​സ് ഫെ​സ്റ്റ് വേ​ദി​യി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കി​ന്നോ, മ​ന്ദാ​രി​ൻ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ​ങ്ങ​ളും അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ജ്യൂ​സു​ക​ൾ, ഡെ​സേ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfPakistan
    News Summary - Pakistan Citrus Festival concludes with record sales
    Similar News
    Next Story
    X