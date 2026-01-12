Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 1:27 PM IST

    പാ​കി​സ്താ​ൻ സി​ട്ര​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം

    പാ​കി​സ്താ​ൻ സി​ട്ര​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് തു​ട​ക്കം
    ​ദോ​ഹ: പാ​കി​സ്താ​ൻ സി​ട്ര​സ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് അ​ൽ വ​ക്റ ഓ​ൾ​ഡ് സൂ​ഖി​ൽ ഗം​ഭീ​ര തു​ട​ക്കം. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം ത​ന്നെ വ​ലി​യ ജ​ന​ത്തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പാ​കി​സ്താ​ൻ എം​ബ​സി​യും അ​ൽ വ​ക്റ ഓ​ൽ​ഡ് സൂ​ഖ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മേ​ള ജ​നു​വ​രി 18 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. അ​ൽ വ​ക്റ ഓ​ൾ​ഡ് സൂ​ഖി​ലെ ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്തു​ള്ള ‘ഫ​ർ​ദ​ത്ത് അ​ൽ മ​ദ്ഹൂ​ബ്’ ഒ​രു​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9 വ​രെ ആ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ​മ​യം. ​അ​ൽ വ​ക്റ​യി​ലെ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും വി​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സം മേ​ള​ക്കെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​റ​ഞ്ച് പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കി​ന്നോ, മ​ന്ദാ​രി​ൻ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​യി​നം വ​ർ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പ​ഴ​ങ്ങ​ളും അ​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ജ്യൂ​സു​ക​ൾ, ഡെ​സേ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും മേ​ള​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ സി​ട്ര​സ് ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 12ാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് പാ​കി​സ്താ​ൻ. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 24 ല​ക്ഷം ട​ൺ സി​ട്ര​സ് പ​ഴ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​കി​സ്താ​നി​ൽ ഉ​ൽ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2024-25 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 32.85 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്റെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് സി​ട്ര​സ് ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലൂ​ടെ പാ​കി​സ്താ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്.

    News Summary - Pakistan Citrus Festival begins
