Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightപാക് -അഫ്ഗാൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:45 AM IST

    പാക് -അഫ്ഗാൻ വെടിനിർത്തൽ കരാർ; ഖത്തർ -തുർക്കിയ ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    pak-afgan, ceasefire
    cancel
    camera_alt

    പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​റി​നാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ

    ദോ​ഹ: പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളെ​യും സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത് നി​ര​വ​ധി അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ.

    പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ​ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ​യും മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നും സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​നെ​യും ശാ​ശ്വ​ത സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച ക​രാ​റി​നെ​യും സൗ​ദി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ​യ​റി​യി​ച്ച സൗ​ദി, പാ​കി​സ്താ​നി​ലെ​യും അ​ഫ്ഗാ​നി​ലെ​യും ജ​ന​ത​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റും തു​ർ​ക്കി​യും വ​ഹി​ച്ച ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ, ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​വും സ​മ​ഗ്ര​വു​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദോ​ഹ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​റും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ന​ട​ത്തി​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ​ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ ജാ​സിം മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​ദൈ​വി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​റെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​രാ​റി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്ത ​കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​ന ക​രാ​റി​നാ​യി ഖ​ത്ത​റും തു​ർ​ക്കി​യ​യും ന​ട​ത്തി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ജോ​ർ​ഡ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് ഫൗ​ദ് മ​ജാ​ലി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ജോ​ർ​ഡ​ൻ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​ട​ർ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്ത​ഘ​ട്ട ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Arab countriesQatar-Turkeyceasefire agreementgulf news malayalam
    News Summary - Pakistan-Afghan ceasefire agreement; Arab countries praise Qatar-Turkey efforts
    Similar News
    Next Story
    X