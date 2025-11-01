Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Nov 2025 12:12 PM IST
    date_range 1 Nov 2025 12:12 PM IST

    പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ;തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​വം​ബ​റി​ൽ

    ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ലാ​ണ് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ
    പാ​ക് -അ​ഫ്ഗാ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ;തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​വം​ബ​റി​ൽ
    ദോ​ഹ: അ​ഫ്ഗാ​ൻ -പാ​കി​സ്താ​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം തു​ർ​ക്കി​യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. നേ​ര​ത്തേ, ഖ​ത്ത​ർ, തു​ർ​ക്കി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ ദോ​ഹ​യി​ൽ​വെ​ച്ച് ധാ​ര​ണ​യാ​യ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ 30 വ​രെ ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ധ്യ​സ്ഥ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മേ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​ൻ, പാ​കി​സ്താ​ൻ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ തു​ട​രാ​ൻ ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ഇ​സ്താം​ബൂ​ളി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. സ​മാ​ധാ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു സ്ഥി​രം നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും ഇ​രു​കൂ​ട്ട​രും സ​മ്മ​തി​ച്ചു. മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ച​തി​ന് തു​ർ​ക്കി​യ​യോ​ട് കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​യ​ത​ന്ത്ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    News Summary - Pak-Afghan ceasefire; further talks in November
