Madhyamam
    Qatar
    date_range 27 Aug 2025 2:45 PM IST
    date_range 27 Aug 2025 2:45 PM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജീ​വി​തം നാ​ടി​നു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​ർ -പി. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ

    book release
    അ​ഹ​മ​ദ് പാ​തി​രി​പ്പ​റ്റ​യു​ടെ ‘ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു തീ​ർ​ത്ത വ​ഴി​ക​ൾ’ ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് പി. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി മ​റ്റു​നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ചേ​ക്കേ​റി​യ​വ​ർ അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വും സ​മ്പാ​ദ്യ​വും നാ​ടി​നു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ക​ഥാ​കൃ​ത്ത് പി. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ. മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും പ്ര​വാ​സി​യു​മാ​യ അ​ഹ​മ​ദ് പാ​തി​രി​പ്പ​റ്റ എ​ഴു​തി​യ ‘ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ന്നു തീ​ർ​ത്ത വ​ഴി​ക​ൾപു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ന​മ്മു​ടെ നാ​ട് ഇ​ന്നു നേ​ടി​യ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പി​റ​കി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മാം​ഗോ ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി റ​ഫീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് പു​സ്ത​കം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ഷ്റ​ഫ് തൂ​ണേ​രി പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. അ​ബ്ദു​ല്ല​കോ​യ ക​ണ്ണ​ങ്ക​ട​വ്, കു​ന്നു​മ്മ​ൽ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി.​കെ. റീ​ത്ത, ന​രി​പ്പ​റ്റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു കാ​ട്ടാ​ളി, ഹേ​മ മോ​ഹ​ൻ, എം.​ടി. നി​ല​മ്പൂ​ർ, നാ​സ​ർ ക​ക്ക​ട്ടി​ൽ, ടി.​വി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, എ.​പി. സു​മേ​ഷ്, പി.​എം. ബി​ജു, അ​ഹ​മ​ദ് പാ​തി​രി​പ്പ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:p surendranbook releaseQatarExpat life
    X