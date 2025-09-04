Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_right...
    Qatar
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:48 AM IST

    രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഓ​യിസ്റ്റ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മ​ൻ​സൂ​റ​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഓ​യിസ്റ്റ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മ​ൻ​സൂ​റ​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഓ​യി​സ്റ്റ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് മ​ൻ​സൂ​റ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന​ടു​ത്ത് തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​മു​ഖ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഗ്രൂ​പ് ആ​യ ഓ​യി​സ്റ്റ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​ത് ശാ​ഖ മ​ൻ​സൂ​റ​യി​ൽ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന​ടു​ത്ത് വി​പു​ല​മാ​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നേ​ര​ത്തേ മു​ത​ലേ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രി​യ​രു​ടെ ഇ​ഷ്ട കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി​രു​ന്ന ഓ​യി​സ്റ്റ​റി​ന്റെ മ​ൻ​സൂ​റ ശാ​ഖ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഈ​സ്സ മ​ന്നാ​യി ആ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഓ​യി​സ്റ്റ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ്

    പു​തി​യ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​യ സീ​റ്റി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​വും മെ​ട്രോ ആ​ക്‌​സ​സും അ​ട​ക്കം ദോ​ഹ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. രു​ചി​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല അ​നു​ഭ​വം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​വി​ടെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാം. മ​ല​യാ​ളി, നോ​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ, ഫി​ലി​പ്പീ​നോ, പാ​കി​സ്താ​നി, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, നേ​പ്പാ​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രു​ടെ​യും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​യ്സ്റ്റ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​മ​ദ് മാ​ണി​ക്കോ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:restaurantOysterFlavors
    News Summary - Oyster restaurant with a variety of flavors in Mansoura
    Similar News
    Next Story
    X