Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഓസ്‌ഫോജ്‌ന - റിയാദ്...
    Qatar
    Posted On
    date_range 18 March 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 7:44 AM IST

    ഓസ്‌ഫോജ്‌ന - റിയാദ് ജാമിഅഃ കമ്മിറ്റി സംയുക്ത ഇഫ്താർ സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    റിയാദ്: ഓസ്‌ഫോജ്‌നയും റിയാദ് ജാമിഅഃ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമം ബത്​ഹയിലെ അപ്പോളോ ഡിമോറ ഹോട്ടലിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ചടങ്ങ് സൗഹൃദവും ആത്മീയതയും നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത്.

    ചടങ്ങിൽ കോയാമു ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബഷീർ ഫൈസി സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. അബ്​ദുൽ റഹ്മാൻ ഫൈസി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ളിയാഉദ്ദീൻ ഫൈസി ഇഫ്താർ സന്ദേശം നൽകി. റഷീദ് ഫൈസി, അഷ്‌റഫ് തങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

    അബൂബക്കർ ഫൈസി വെള്ളില, സൈദലവി ഫൈസി, ഉമർ ഫൈസി, സജീർ ഫൈസി, അബൂബക്കർ ഫൈസി ചുങ്കത്തറ, വഹാബ് ഫൈസി, മുഹമ്മദ് കോയ തങ്ങൾ, റിയാസ് തിരൂർക്കാട്, ഉസ്മാൻ സാഹിബ്, ശുഐബ് പനങ്ങാങ്ങര, ശുഐബ് വേങ്ങര, മുഹമ്മദ്‌ വേങ്ങര, ഷൗക്കത്ത് കടമ്പോട് എന്നിവരടക്കമുള്ള ജാമിഅഃ, എസ്.ഐ.സി, കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhguflnewsIftar Meeting
    News Summary - Osfojna - Riyadh Jamia Committee Joint Iftar Meeting
    Similar News
    Next Story
    X