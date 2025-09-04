Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    4 Sept 2025 8:05 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 8:05 AM IST

    ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക എ​ക്സ്പോ; ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 10 ല​ക്ഷം പേ​ർ

    ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക എ​ക്സ്പോ; ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 10 ല​ക്ഷം പേ​ർ
    ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ 

    ദോ​ഹ: ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്‌​സ്‌​പോ 2025ൽ ​ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം​പേ​ർ. ഏ​പ്രി​ൽ 13ന് ​തു​റ​ന്ന​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സു​പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ല് പി​ന്നി​ട്ട​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ത്ത് സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം പ​വി​ലി​യ​ൻ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം, ഖ​ത്ത​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി, ഖ​ത്ത​ർ മ്യൂ​സി​യം​സ്, ഖ​ത്ത​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സം​രം​ഭ​മാ​യ വേ​ൾ​ഡ് ഇ​ന്നൊ​വേ​ഷ​ൻ സ​മ്മി​റ്റ് ഫോ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും പ​വി​ലി​യ​നി​ൽ നി​ര​വ​ധി​യാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ​യും പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ളും സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലി​മു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​വി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സെ​ഷ​നും, ഖ​ത്ത​ർ മീ​ഡി​യ സി​റ്റി പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​പു​ല​മാ​യ പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ, പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി​യു​ടെ​യും മെ​ഹ​ന്ദി​യു​ടെ​യും ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ക​ലാ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​ട​പ​ഴ​കാ​നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:JapanvisitedQatar PavilionOsaka Expo
