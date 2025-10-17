Begin typing your search above and press return to search.
    17 Oct 2025 6:32 AM IST
    17 Oct 2025 6:32 AM IST

    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം; ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യേ​റി ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ

    20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്
    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം; ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യേ​റി ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ
    ദോ​ഹ: ജ​പ്പാ​നി​ൽ ആ​റു മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ​ക്ക് സ​മാ​പ​നം. എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ 184 ദി​വ​സ​ത്തി​നി​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത് 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ്.

    സാം​സ്കാ​രി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ​യും സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്റെ​യും വേ​ദി​യാ​യ ആ​ഗോ​ള പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​വും കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി.

    ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വു​മാ​യി.

    ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ധു​നി​ക, വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത സ​മൂ​ഹ​മാ​യി മു​ന്നേ​റി​യ​തി​ന്റെ മാ​റ്റം പ​വി​ലി​യ​ൻ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ അ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ട് ഡി​സൈ​ൻ, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് പ​വി​ലി​യ​നി​ലൂ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​സാ​ക്ക എ​ക്സ്പോ​യി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള വേ​ദി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ​ജ​പ്പാ​നി​ലെ ഖ​ത്ത​ർ അം​ബാ​സ​ഡ​റും പ​വി​ലി​യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ജാ​ബി​ർ ബി​ൻ ജാ​റു​ല്ല അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വും ലോ​ക​ത്തി​നു​മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​പ്പാ​നു​മാ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​ർ പ​വി​ലി​യ​ൻ ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും ഭാ​വി കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ശൈ​ഖ് അ​ലി ബി​ൻ അ​ൽ​വ​ലീ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ലൂ​ടെ ജ​പ്പാ​നു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ആ​ഗോ​ള വേ​ദി​യി​ലെ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

