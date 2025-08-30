Begin typing your search above and press return to search.
    30 Aug 2025 11:17 AM IST
    30 Aug 2025 11:17 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    Training programme
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ സ​ജ്ജ​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ക​ദ​റി​ന്റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. മി​ക​ച്ച പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​ഠ​ന​രീ​തി പി​ന്തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന്, സെ​ക്ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ​യും വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ത​ല മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട പ്ര​ധാ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ‘വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​അ​നി​കേ​ത് ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ സെ​ഷ​ൻ ന​യി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലും പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും എ.​ഐ​ക്ക് വ​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. എം.​ഇ.​എ​സ്, എം.​ഇ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​രും ഈ ​സെ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ‘സ്ട്രെ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് ടീ​ച്ച​ർ വെ​ൽ ബീ​യി​ങ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് വി​ഭാ​ഗം സെ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി. ‘ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ലെ​സ​ൺ പ്ലാ​നി​ങ്’: പ്രോ​ജ​ക്ട് ബേ​സ്ഡ് ലേ​ണി​ങ്, ആ​ർ​ട്ട് ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ അ​പ്രോ​ച്ച്’ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​ക്കാം എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഫി​സി​ക്സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കൃ​ഷ്ണ രാ​ജീ​വ് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ജൂ​നി​യ​ർ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷാ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം വ​ള​ർ​ത്താ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഡി. ​നീ​തു, ക​നി​മൊ​ഴി എ​ന്നി​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി ബേ​ബി ഷാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.​കൂ​ടാ​തെ, ഹി​ന്ദി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ജെ​ൻ​സി ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ ന​യി​ച്ചു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യ എ​ൻ. ഫ​ർ​ഹാ​ന, എ​ച്ച്. താ​രി​ഖ് എ​ന്നി​വ​ർ ‘ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും -ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ഭാ​വി ദ​ർ​ശ​നം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    സാം​ഷാ​ബി ജ​രീ​ഷ്, അ​ഫ്രീ​ന മൈ​മൂ​ന​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സ്റ്റെം ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വ​കു​പ്പു​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ​ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ധ്യാ​പ​ന-​പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​തി​യ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും പ്രാ​യോ​ഗി​ക രീ​തി​ക​ളും ആ​ധു​നി​ക സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ ക​ദ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

