Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഎം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 29 Aug 2026 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2026 10:37 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം
    cancel
    camera_alt

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി സംഘടിപ്പിച്ച ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാമിൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ

    കാ​ദ​ർ സംസാരിക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ന വ​ർ​ഷ ആ​രം​ഭ​ത്തി​നു​മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രാ​ഴ്ച നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബോ​യ്സ്, ഗേ​ൾ​സ്, ജൂ​നി​യ​ർ, കെ.​ജി, ഈ​വ​നി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ, ക്ലാ​സ് റൂം ​അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി, പ്രൊ​ഫ​ഷ​ണ​ലി​സം എ​ന്നി​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നൂ​ത​ന ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​നാ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ് കൃ​ത്യ​മാ​യി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് സ്കൂ​ളി​ലെ ഐ.​സി.​ടി വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പു​തി​യ ഇ.​ആ​ർ.​പി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സ് ന​ട​ത്തി.

    എ​ച്ച്.​ആ​ർ വി​ഭാ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'സ്കൂ​ൾ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ച്ച്.​ആ​ർ ക​ണ​ക്ട്' സെ​ഷ​നി​ൽ സ്കൂ​ളി​ന്റെ ന​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dohateachers dayMES Indian Schoolorientation
    News Summary - Orientation program for teachers at MES Indian School
    Similar News
    Next Story
    X