Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:25 AM IST

    സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ത്മ​വി​മ​ർ​ശ​ക​രാ​വു​ക -നൗ​ഷാ​ദ്‌ കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ

    സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ആ​ത്മ​വി​മ​ർ​ശ​ക​രാ​വു​ക -നൗ​ഷാ​ദ്‌ കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ
    ദോ​ഹ മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ നോ​ർ​ത്തി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ

    ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ആ​ത്മ​വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ്വ​യം വി​മ​ലീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ൻ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ശ്ര​ദ്ധാ​ലു​ക്ക​ളാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​മു​ഖ ഖു​ർ​ആ​ൻ പ​ണ്ഡി​ത​ൻ നൗ​ഷാ​ദ്‌ കാ​ക്ക​വ​യ​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ന​ന്മ​യും അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി​യും സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ്ര​ഥ​മ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​വ​ണം - അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ദീ​ന ഖ​ലീ​ഫ നോ​ർ​ത്തി​ലെ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത്‌ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​മീ​ർ വ​ലി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഭാ​വി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്‌ ന​ല്ല​ളം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി ചാ​ലി​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മ​ടി​യാ​രി, ഹ​മീ​ദ്‌ ക​ല്ലി​ക്ക​ണ്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsQatar Newsgulf news malayalam
