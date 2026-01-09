Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    9 Jan 2026 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 8:48 AM IST

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ദോ​ഹ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ൻ​കാ​സ് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് അ​ഡ്വ. വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    ഇ​ൻ​കാ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് പു​റാ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജീ​സ് ജോ​സ​ഫ്, ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​മീ​ർ ഏ​റാ​മ​ല, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ജോ​പ്പ​ച്ച​ൻ തെ​ക്കെ​ക്കൂ​റ്റ്, ജോ​ൺ ഗി​ൽ​ബ​ർ​ട്ട്, ഐ.​എ​സ്.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ തു​വാ​രി​ക്ക​ൽ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, യൂ​ത്ത് വി​ങ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ര​ട​ക്കം നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഹ​മ​ദ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

