    Posted On
    5 Jan 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 10:19 AM IST

    ഒ​പ്പോ റെ​നോ 15 സീ​രീ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി; ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ വി​ൽ​പ​ന​ക്ക് തു​ട​ക്കം

    ഒ​പ്പോ​യു​ടെ പു​തി​യ മോ​ഡ​ലാ​യ റെ​നോ 15 സീ​രീ​സ് വി​ൽ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: പ്ര​മു​ഖ സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഒ​പ്പോ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ മോ​ഡ​ലാ​യ റെ​നോ 15 സീ​രീ​സ് ഖ​ത്ത​ർ വി​പ​ണി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ദോ​ഹ ഡി-​റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് പു​ത്ത​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​പ്പോ​യു​ടെ​യും പ്രൈം ​ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ന്റെ​യും ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്റെ​യും ഉ​ന്ന​ത പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ആ​ധു​നി​ക എ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും മി​ക​ച്ച കാ​മ​റ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് റെ​നോ 15 സീ​രീ​സ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    നൂ​ത​ന​മാ​യ എ.​ഐ ഫീ​ച്ച​റു​ക​ളാ​ണ് റെ​നോ 15 സീ​രീ​സി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സ​വി​ശേ​ഷ​ത. 50 മെ​ഗാ​പി​ക്സ​ൽ അ​ൾ​ട്രാ വൈ​ഡ് ആം​ഗ്ൾ ഫ്ര​ണ്ട് കാ​മ​റ​ക്കൊ​പ്പം എ.​ഐ ഫ്ലാ​ഷ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി 2.0, എ.​ഐ പോ​ർ​ട്രെ​യി​റ്റ് ഗ്ലോ, ​എ.​ഐ മോ​ഷ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി മോ​ഡു​ക​ൾ ഈ ​ഫോ​ണി​ലു​ണ്ട്. മി​ക​ച്ച പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഡി​സൈ​നും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന ഈ ​സീ​രീ​സ് സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ൺ വി​പ​ണി​യി​ൽ പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി വ​ക്താ​ക്ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​പ്പോ റെ​നോ 15 (512 ജി​ബി), ഒ​പ്പോ റെ​നോ 15 പ്രോ (512 ​ജി​ബി) എ​ന്നീ ര​ണ്ട് വ​ക​ഭേ​ദ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലു​ള്ള​ത്. റെ​നോ 15ന് 2199 ​ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലും റെ​നോ 15 പ്രോ​ക്ക് 2699 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലു​മാ​ണ് വി​ല.

    കൂ​ടാ​തെ, ഈ ​സീ​രീ​സി​ലെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലു​ള്ള റെ​നോ 15 എ​ഫ് (512 ജി.​ബി, 256 ജി.​ബി) മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 22ന് ​ഖ​ത്ത​റി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും. ഇ​തി​ന് യ​ഥാ​ക്ര​മം 1699 റി​യാ​ൽ, 1499 റി​യാ​ൽ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് വി​ല നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ ഫോ​ൺ വാ​ങ്ങു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 999 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പോ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​ധി​ക വാ​റ​ന്റി, സ്ക്രീ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ വാ​റ​ന്റി, ഒ​പ്പോ എ​ൻ​കോ എ​യ​ർ 4 ഇ​യ​ർ​ബ​ഡ്‌​സ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​രി​മി​ത കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ക.

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഒ​പ്പോ ബ്രാ​ൻ​ഡ് ടീ​മി​ലെ സോ ​മി​ൻ ഹെ​യ്ൻ, ഹു​സൈ​ൻ, പ്രൈം ​ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഷാ​ഹി​ദ്, ഫാ​സി​ൽ, ലു​ലു മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ൽ​നി​ന്ന് ഷി​യാ​സ് പി.​പി, സി.​കെ സ​തീ​ശ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ്, ഷാ​ൻ​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

