    Qatar
    Posted On
    15 Nov 2025 12:12 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 12:12 PM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ OPPO Find X9 Pro ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ OPPO Find X9 Pro ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ OPPO Find X9 Pro ലോ​ഞ്ച് ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ

    ​ദോ​ഹ: ​OPPO മൊ​ബൈ​ൽ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട്‌ ഫോ​ണാ​യ OPPO Find X9 Pro ലോ​ഞ്ച് ചെ​യ്തു. ദോ​ഹ​യി​ലെ ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലു​ള്ള ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​പ്പോ ഖ​ത്ത​ർ ക​ൺ​ട്രി മാ​നേ​ജ​ർ സൗ ​മെ​യ്ൻ ഹെ​യ്ൻ, പ്രൈം ​ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ൻ ഡി​വി​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​സ്ഹ​ർ ബ​ക്ഷ്, ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് റീ​ജ​ന​ൽ ബ​യി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷി​യാ​സ് പി.​പി., ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സീ​നി​യ​ർ ബ​യ​ർ സി.​കെ. സ​തീ​ശ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ​OPPO Find X9 Pro മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ സി​ൽ​ക്ക് വൈ​റ്റ്, ടൈ​റ്റാ​നി​യം ചാ​ർ​ക്കോ​ൾ നി​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​റി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ്. 6.78 ഇ​മ്മേ​ഴ്‌​സി​വ് ഡി​സ്‌​പ്ലേ, 16GB RAM, 512GB സ്റ്റോ​റേ​ജ് എ​ന്നീ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ ഈ ​ഫോ​ണി​നു​ണ്ട്. മീ​ഡി​യ​ടെ​ക് ഡൈ​മെ​ൻ​സി​റ്റി 9500 ചി​പ്‌​സെ​റ്റും 7500mAh സി​ലി​ക്ക​ൺ -കാ​ർ​ബ​ൺ ബാ​റ്റ​റി​യു​മാ​ണ് ഓ​പ്പോ ഫൈ​ൻ​ഡ് X9 പ്രോ​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് ര​ണ്ട് ദി​വ​സം വ​രെ ബാ​റ്റ​റി ലൈ​ഫ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്നു. ​ലെ​ജ​ൻ​ഡ​റി ഹാ​സ​ൽ​ബ്ലാ​ഡ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത 200MP ഹാ​സ​ൽ​ബ്ലാ​ഡ് ടെ​ലി​ഫോ​ട്ടോ കാ​മ​റ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    ​OPPO Find X9 Pro-യു​ടെ പ്രീ ​ബു​ക്കി​ങ് ന​വം​ബ​ർ 18 വ​രെ ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ല്ലാ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 4,599 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ലി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക ലോ​ഞ്ച് വി​ല​യി​ൽ പ്രീ ​ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ​12 മാ​സ​ത്തെ എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഡ​ഡ് വാ​റ​ന്റി​യും സ്ക്രീ​ൻ പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ വാ​റ​ന്റി​യും ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, ​OPPO 50W വ​യ​ർ​ലെ​സ് ചാ​ർ​ജ​ർ, ​മാ​ഗ്നെ​റ്റി​ക് പ്രൊ​ട്ട​ക്റ്റീ​വ് കേ​സും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാം.

    കൂ​ടാ​തെ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് OPPO Find X9 Pro-യോ​ടൊ​പ്പം ഹാ​സ​ൽ​ബ്ലാ​ഡ് കാ​മ​റ കി​റ്റ് (999 റി​യാ​ൽ) പ്ര​ത്യേ​ക കോം​ബോ ഓ​ഫ​റി​ലൂ​ടെ 5,099 റി​യാ​ലി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ന​വം​ബ​ർ 19 മു​ത​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ൽ​പ​ന ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    OPPO Lulu Hypermarket Qatar News gulf news malayalam
