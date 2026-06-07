പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയിൽ അറിവിന്റെ ജാലകം തുറക്കുന്നു; ഐ.സി.സി ലൈബ്രറി -വായനാമുറി ഉദ്ഘാടനം നാളെtext_fields
ദോഹ: പുസ്തക പ്രേമികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറൽ സെന്റർ (ഐ.സി.സി). ഐ.സി.സിയുടെ അബു ഹമൂർ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരുങ്ങുന്ന ലൈബ്രറിയും വായനാമുറിയും തിങ്കളാഴ്ച ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കായി തുറന്നുനൽകും. പുത്തൻ അറിവുകളുടെ ജാലകം തുറന്നിട്ടാണ് ഐ.സി.സിയിൽ വിപുലമായ ലൈബ്രറി ഒരുക്കിയത്. വായനയും വിജ്ഞാന കൈമാറ്റവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരുക്കിയ ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന് ഐ.സി.സി ഹാളിൽ അംബാസഡർ വിപുൽ നിർവഹിക്കും. ഖത്തർ നാഷണൽ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും.
ഖത്തറിലെ വിവിധ പ്രവാസി സംഘടനകളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ഉദാരമായ സംഭാവനകളിലൂടെയാണ് ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ശേഖരിച്ചത്. സാക്ഷരത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളെ നിലനിർത്താനും വരുംതലമുറയിലേക്ക് വായനാശീലം പകർന്നു നൽകാനും പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയുടെ ഒത്തൊരുമയുടെ തെളിവുകൂടിയാണിത്. ഏകദേശം നൂറോളം പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകളും വ്യക്തികളുമാണ് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. പുസ്തകങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഐ.സി.സി ഭാരവാഹികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി -ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ ലൈബ്രറികളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. മലയാളം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലായി ആറായിരത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോവൽ, ചെറുകഥ, കവിത, ചരിത്ര -സാംസ്കാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആത്മകഥ, ജീവചരിത്രങ്ങൾ, യാത്രാവിവരണങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യം, റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങൾ, ആരോഗ്യ -സമകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വായനക്കാർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. പുസ്തക വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒത്തുചേരാനും സൗഹൃദങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം, വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവദിക്കാനുള്ള ഒരിടം ഒരുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഐ.സി.സി ഭാരവാഹികൾ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
വിദ്യാർഥികൾ, ഗവേഷകർ, എഴുത്തുകാർ, പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവർ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി ലൈബ്രറിയെ മാറ്റാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഭാവിയിൽ സാഹിത്യ സദസ്സുകൾ, എഴുത്തുകാരുമായുള്ള സംവാദങ്ങൾ, പുസ്തക ചർച്ചകൾ, വായനാ ക്ലബ്ബുകൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐ.സി.സി പ്രസിഡന്റ് എ.പി. മണികണ്ഠൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തനു ദേശ്പാണ്ഡെ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബ്രഹാം കെ. ജോസഫ്, സെക്രട്ടറിമാരായ അഫ്സൽ അബ്ദുൽ മജീദ്, പ്രദീപ് പിള്ളൈ, എക്സ്റ്റേണൽ ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ക്ലബ് മേധാവി പൂർവി ശ്രോഫ്, ഇൻ-ഹൗസ് ആക്റ്റിവിറ്റീസ് മേധാവി വെങ്കപ്പ ഭാഗവതുല, ഫിനാൻസ് ഹെഡ് ബിശ്വജിത്ത് ബാനർജി, അഫിലിയേഷൻ ഹെഡ് രവീന്ദ്ര പ്രസാദ്, കൾച്ചറൽ ആക്റ്റിവിറ്റീസ് ഹെഡ് നന്ദിനി അബ്ബഗൗണി, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗെഡ് സന്ദീപ് ശ്രീരാമറെഡ്ഢി, എച്ച്.ആർ ഹെഡ് രാകേഷ് വാഗ് തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
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