Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 9:19 AM IST

    ഓ​ണോ​ത്സ​വം-25; മെ​ഗാ പൂ​ക്ക​ള​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​പേ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഓ​ണോ​ത്സ​വം-25; മെ​ഗാ പൂ​ക്ക​ള​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​പേ​ൾ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഫ​റോ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025 സീ​സ​ൺ- 3

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഫ​റോ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ (എ​ഫ്.​പി.​എ.​ക്യു) റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണോ​ത്സ​വം 2025 സീ​സ​ൺ- 3 സ​മാ​പി​ച്ചു. മെ​ഗാ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടീം ​പേ​ൾ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം (3001 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ) നേ​ടി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി.

    ശ്രീ ​ചി​ത്തി​ര തി​രു​നാ​ൾ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും (2001 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ) ടീം ​ആ​ർ​പ്പോ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും (1001റി​യാ​ൽ) നേ​ടി. മെ​ഗാ പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം അ​നൂ​പ് (501 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ), ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം റൈ​ജു ജോ​ർ​ജ് (301 റി​യാ​ൽ), മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ഷാ​ക്കി​ല (201 ഖ​ത്ത​ർ റി​യാ​ൽ) നേ​ടി.

    പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സും റി​യാ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ ഷ​ഫീ​ഖ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണേ​ഴ്സ​പ്പി​നു​ള്ള കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് ടി.​എ​സ്. ഖ​ത്ത​ർ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ റ​യീ​സ്, ര​ണ്ടാം റ​ണ്ണേ​ഴ്സ​പ്പി​നു​ള്ള കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ് ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ട്ടേ​ഴ്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള കാ​ഷ് പ്രൈ​സ് നെ​ല്ല​റ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജ​ർ ഖാ​ലി​ദ് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ദീ​പ്തി നി​ധീ​ഷ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

