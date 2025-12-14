Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 11:48 AM IST

    പ​ത്തു ല​ക്ഷം കാ​ണി​ക​ൾ, ഫി​ഫ അ​റ​ബ് കപ്പ്

    മൊ​റോ​ക്കോ​യും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം കാ​ണാ​ൻ 78,131 പേ​രാ​ണ് ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്
    പ​ത്തു ല​ക്ഷം കാ​ണി​ക​ൾ, ഫി​ഫ അ​റ​ബ് കപ്പ്
    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ത്തു ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്ന​ത്

    ഗാ​ല​റി​യി​ലെ സ്ക്രീ​നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: അ​റ​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​രാ​ധ​ക​രെ​യും ഒ​ന്നി​പ്പി​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ആ​രാ​ധ​ക​ർ. ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ ഫൈ​ന​ൽ അ​ട​ക്കം ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നാ​ണ് 1,022,592 കാ​ണി​ക​ൾ വി​വി​ധ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ണി​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത് മൊ​റോ​ക്കോ​യും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു. 78,131 കാ​ണി​ക​ളാ​ണ് ലു​സൈ​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​ത്. അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​നെ​ത്തു​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ഫ​ല​സ്തീ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക്വാ​ർ​ട്ട​ർ പോ​രാ​ട്ടം കാ​ണാ​ൻ 77,197 പേ​രെ​ത്തി. സെ​മി, ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജ​ന​പ്രീ​തി​യും സം​ഘാ​ട​ന വി​ജ​യ​ത്തെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് എ​ണ്ണ​ത്തെ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. അ​റ​ബ് ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തെ ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചും കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തും മ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​മു​ള്ള ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ മി​ക​വ് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​തും അ​റ​ബ് ക​പ്പി​ന് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സം​ഘാ​ട​ന​വും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യി വീ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി. ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഖ​ലീ​ഫ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 5.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സെ​മി​യി​ൽ മൊ​റോ​ക്കോ യു.​എ.​ഇ​യെ നേ​രി​ടും. സൗ​ദി​യും ജോ​ർ​ഡ​നും ത​മ്മി​ലാ​ണ് ര​ണ്ടാം സെ​മി. അ​ൽ ഖോ​റി​ലെ അ​ൽ ബെ​യ്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ഡി​സം​ബ​ർ18​ന് ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ.

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പി​നെ​ത്തു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​രാ​ധ​ക​രെ വ​ര​വേ​റ്റ് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഓ​രോ മ​ത്സ​ര ദി​വ​സ​വും ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​രാ​ധ​ക​രാ​ണ് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നും മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ൾ അ​റ​ബ് സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ളി​ച്ചോ​തി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പാ​ച​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച​റി​യാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും, വി​വി​ധ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 77ല​ധി​കം പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ക്ഷ​ണ-​പാ​നീ​യ ബി​സി​ന​സ് സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് ഫാ​ൻ സോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യ ഇ​ടം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

