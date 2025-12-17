Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    17 Dec 2025 1:55 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 1:55 PM IST

    ഏ​ക​ദി​ന സം​ഗീ​ത ശി​ൽ​പ​ശാ​ല 18ന്

    ഏ​ക​ദി​ന സം​ഗീ​ത ശി​ൽ​പ​ശാ​ല 18ന്
    ​ദോ​ഹ: മ​ർ​ഹ​ബ ഇ​വ​ന്റ് ക്ല​ബ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഗീ​ത പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ ഗാ​യ​ക​നും മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യ ന​വാ​സ് പാ​ലേ​രി ന​യി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക​ദി​ന സം​ഗീ​ത ശി​ൽ​പ​ശാ​ല സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യം പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന 100 പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. പാ​ട്ടി​ന്റെ പാ​ലാ​ഴി​ൽ കൂ​ടി​യു​ള്ള ഈ ​യാ​ത്ര​യി​ൽ സം​ഗീ​ത​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​റി​യാ​നും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​വാ​നും അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30 മു​ത​ൽ ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ലെ ഇ​ൻ​സ്പെ​യ​ർ ഹാ​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കും. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഫോ​ൺ: 66572518, 70571842.

    TAGS:workshopQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - One-day music workshop on the 18th
