Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    1 Oct 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 7:56 AM IST

    മ​ധു​ര​മീ​യോ​ണം കു​വാ​ഖി​നൊ​പ്പം; കു​വാ​ഖ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​ധു​ര​മീ​യോ​ണം കു​വാ​ഖി​നൊ​പ്പം; കു​വാ​ഖ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കു​വാ​ഖ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ കു​വാ​ഖി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി "മ​ധു​ര​മീ​യോ​ണം കു​വാ​ഖി​നൊ​പ്പം" പു​ണെ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് അ​ബു​വി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ് പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്‌​സ് റീ​ജ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് ടി.​വി. സ​ന്തോ​ഷ്, മീ​ഡി​യ പ്ല​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​മാ​നു​ല്ല, റേ​ഡി​യോ മ​ല​യാ​ളം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ നൗ​ഫ​ൽ അ​ബ്ദു റ​ഹ്മാ​ൻ, ഐ.​എ​സ്.​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗം ഹം​സ കു​നി​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​ജി​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത്, ഖ​ജാ​ൻ​ജി ആ​ന​ന്ദ​ജ​ൻ, ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വ​നി​ത​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷീ​ജ സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ്യോ​തി ര​മേ​ഷ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ര​ജീ​ഷ് കാ​യ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗോ​പാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ശാ​ന്തി മോ​ൾ ഷെ​റി​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി. കു​വാ​ഖ് കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘം മേ​ളം ദോ​ഹ​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ മേ​ള പ്ര​ക​ട​ന​വും പ​ത്തി​ല​ധി​കം ഗാ​യി​ക ഗാ​യ​ക​ന്മാ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​സ​ല്ലാ​പം സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്നും ആ​സ്വാ​ധ​ക​രു​ടെ മ​നം ക​വ​ർ​ന്നു. ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​സ​ഫ്, കേ​ര​ള പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ.​എം. സു​ധീ​ർ, മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നി​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​വി. ബോ​ബ​ൻ, ആ​ർ.​ജെ. സൂ​ര​ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    36 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​തീ​ശ​ൻ ടി.​ഇ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് അ​ബു​വും നി​കേ​ഷ് കു​മാ​റും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​മാ​റി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൂ​ര​ജ് ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

