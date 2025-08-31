Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightസാ​ത്ത​റി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:32 AM IST

    സാ​ത്ത​റി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ കെ​​ങ്കേ​മം; കു​ട്ടി​സ​ദ്യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​ത്ത​റി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ കെ​​ങ്കേ​മം; കു​ട്ടി​സ​ദ്യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ
    cancel

    ദോ​ഹ: ക​ട​ലി​ന​ക്ക​രെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടു​രു​ചി​യോ​ടെ​യു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ തീ​ൻ മേ​ശ​യി​ലെ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സാ​ത്ത​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കു​ട്ടി​സ​ദ്യ, ഉ​ത്രാ​ട​സ​ദ്യ, തി​രു​വോ​ണ​സ​ദ്യ, മൂ​ന്നാം ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ​ൽ​വ റോ​ഡി​ലെ റ​മ​ദ സി​ഗ്ന​ലി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ത്ത​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ലേ​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ‘കു​ട്ടി​സ​ദ്യ’​യി​ൽ പ​ച്ച​ടി, അ​വി​യ​ൽ, പു​ളി​ശ്ശേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ 24 വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​സ​ദ്യ​യി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ഒ​ന്നി​ച്ച് ഓ​ണ​സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും സാ​ത്ത​ർ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡൈ​നി​ങ്ങി​ന് 26 റി​യാ​ലും ടേ​ക് എ​വേ​ക്ക് 29 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് വി​ല. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ത്രാ​ട​സ​ദ്യ, തി​രു​വോ​ണ​സ​ദ്യ, മൂ​ന്നാം ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യും ഓ​ണോ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡൈ​നി​ങ്ങി​ന് 39 റി​യാ​ലും ടേ​ക് എ​വേ​ക്ക് 43 റി​യാ​ലു​മാ​ണ് വി​ല. വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​ക്ക് ഡൈ​നി​ങ്ങും ടേ​ക് എ​വേ​യു​മാ​യി ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫോ​ൺ: 974 51219292.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationsseptember 1Qatar Newsonam sadhya
    News Summary - Onam sadhya to be held on Saturday; Kutti sadhya to be held from September 1
    Similar News
    Next Story
    X