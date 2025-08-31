Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    ഏ​ത് മൂ​ഡ്...​സ​ദ്യ മൂ​ഡ്... 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ വി​വി​ധ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ദ്യ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്

    ഏ​ത് മൂ​ഡ്...​സ​ദ്യ മൂ​ഡ്... 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ വി​വി​ധ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ദ്യ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്
    ദോ​ഹ: നാ​ട്ടി​ലും വീ​ട്ടി​ലും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും നൂ​റു​കൂ​ട്ടം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ദ്യ​യു​ണ്ണു​​മ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഓ​ണ​ക്കോ​ള്​ ന​ഷ്ട​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ. അ​വ​ർ​ക്ക് സ​ന്തോ​ഷ​വു​മാ​യാ​ണ്​ വി​വി​ധ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളും ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​പ​ണി​യി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും വാ​ട്​​സ്ആ​പ്​ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹോ​ട്ട​ൽ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ ബു​ക്കി​ങ്​ തി​ര​ക്കാ​ണ്. ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളും മെ​സ്സു​ക​ളു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യി 25 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ വി​വി​ധ നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ സ​ദ്യ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    തി​രു​വോ​ണ നാ​ളി​ലേ​ക്ക് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള​ടു​ത്ത​തോ​ടെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും ബു​ക്കി​ങ്ങും സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഉ​പ്പും വെ​ള്ള​വും തൂ​ശ​നി​ല​യും മു​ത​ൽ അ​ട​പ്ര​ഥ​മ​ൻ, പാ​ല​ട ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പാ​യ​സ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഓ​രോ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ദ്യ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ. പ്ര​മു​ഖ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ലു​ലു​വി​ൽ സ​ദ്യ ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 25 ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​ക്ക് 29.50 റി​യാ​ലാ​ണ് ലു​ലു​വി​ൽ വി​ല. സ​ഫാ​രി​യി​ൽ 25 കൂ​ട്ടം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​ക്ക് 30 റി​യാ​ലാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. കൂ​ടാ​തെ, ഒ​രു സ​ദ്യ വാ​ങ്ങി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു മു​ണ്ട് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്കു ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫാ​മി​ലി ഫു​ഡ് സെ​ന്റ​റി​ൽ 27 വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സ​ദ്യ ബു​ക്കി​ങ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. 27.50 റി​യാ​ലാ​ണ് നി​ര​ക്ക്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​ളി​ൽ 26 വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് 28 റി​യാ​ലാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ൾ പാ​ർ​സ​ലും ഡൈ​നി​ങ്ങും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്താ​ണ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കു​ക​ളു​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​​ലെ വി​വി​ധ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഓ​ഫ​ർ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    TAGS:Qatar Newsonam sadhyaOmanavailable
    News Summary - Onam Sadhya available in various flavors starting from 25 riyals
