Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    31 Aug 2025 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:41 AM IST

    ഓ​ണ​മെ​ത്തി; പൊ​ലി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ

    വി​വി​ധ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളിൽ ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ​ക​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും മ​റ്റ് ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ -ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്
    ഓ​ണ​മെ​ത്തി; പൊ​ലി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    ദോ​ഹ: പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളും ഓ​ണ​ക്ക​ളി​ക​ളും പു​ലി​ക​ളി​യും സ​ദ്യ​യു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി അ​ത്തം മു​ത​ൽ പ​ത്തു​നാ​ൾ നീ​ളു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക്കെ​ന്നും ഓ​ണം. നാ​ട്ടി​ലും വീ​ട്ടി​ലും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളും കോ​ള​ജു​ക​ളും ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്കാ‍യി അ​ട​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സു​ക​ളും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ക്ല​ബു​ക​ളും ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ക​ള​റാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി തി​രി​കെ​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ഇ​വ​ന്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​ൻ ത​കൃ​തി​യാ​യ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പൂ​ക്ക​ള​മി​ട​ൽ, പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം, സ്റ്റേ​ജ് ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യൊ​രു​ക്കി പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ക​യാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ തി​രു​വോ​ണം. ഖ​ത്ത​റി​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​ല്ലാ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​വും സൃ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​വും ഓ​ണ​മാ​ഘോ​ഷി​ക്കാം.

    പൂ​ക്ക​ള​വും പൂ​വി​ളി​യു​മെ​ല്ലാം ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​യി കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ഓ​ണ​മെ​ത്തി​യെ​ന്ന് അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​പ​ണി​യി​ലെ ബ​ഹ​ള​മാ​ണ്. ദോ​ഹ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ​ക​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും മ​റ്റ് ഗൃ​ഹോ​പ​ക​ര​ണ -ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കി വി​പ​ണി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള വാ​ഴ​യി​ല മു​ത​ൽ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​നു​ള്ള മ​ല്ലി​യും ജ​മ​ന്തി​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പൂ​ക്ക​ളു​മാ​യും ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​യും ത​കൃ​തി​യാ​ണ്.

    വെ​ണ്ട, പാ​വ​ക്ക, ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട്, പ​ട​വ​ല​ങ്ങ, മ​ത്ത​ങ്ങ, വെ​ള്ള​രി​ക്ക, പ​യ​ര്‍, പ​ച്ച​ക്കാ​യ, മു​രി​ങ്ങ തു​ട​ങ്ങി സ​ക​ല പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും ഓ​ണ ച്ച​ന്ത​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

