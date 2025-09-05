Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Sept 2025 1:27 PM IST
    5 Sept 2025 1:27 PM IST

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ രു​ചി​വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മ​ണ​ലാ​ര​ണ്യ​ത്തി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍
    പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ദൈ​ര്‍ഘ്യ​വും പ​കി​ട്ടും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ന​വം​ബ​ര്‍ വ​രെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ നീ​ളു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സൗ​ഹാ​ര്‍ദം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടേ​കു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ലെ രീ​തി​ക​ളെ വെ​ല്ലു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​വി​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​വും ഹൃ​ദ്യ​വു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ നീ​റ്റ​ലു​ക​ള്‍ക്ക്, ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ മ​റു​മ​രു​ന്നാ​യി തേ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഇ​ത്ത​രം വേ​ദി​ക​ളെ മ​ല​യാ​ളി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത് അ​തി​ന്റെ സാം​ഗ​ത്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ല്‍ ഓ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മാ​വേ​ലി പോ​യാ​ലും ഖ​ത്ത​റി​ല്‍ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ട്ട് മാ​വേ​ലി അ​ത്ര പെ​ട്ടെ​ന്ന് പോ​യെ​ന്ന് വ​രി​ല്ല.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​രം ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ഈ ​പൊ​ലി​മ കൊ​ച്ചു കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ല്‍ പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​യി തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കും. വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി സി​നി​മാ താ​ര​ങ്ങ​ളും ഗാ​യ​ക​രും​വ​രെ എ​ത്താ​റു​ണ്ട്. സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും വീ​ട്ടു​രു​ചി​യി​ലു​ള്ള സ​ദ്യ ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഓ​രോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും നി​ശ്ചി​ത എ​ണ്ണം ക​റി​ക​ള്‍ വീ​ടു​ക​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ണ്ടാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തും ഒ​രു​മി​ച്ചി​രു​ന്ന് സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തു​മൊ​ക്കെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​മ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​രു​മ​യു​ടെ​യും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ഹ​ത്താ​യ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ക​രു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ല്‍ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ല​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള പൂ​ക്ക​ളെ​പ്പോ​ലെ, വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​മാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. ലേ​ബ​ര്‍ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം മാ​ന​വ ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക​മാ​യി മാ​റ​ല്‍ പ​തി​വാ​ണ്. ഗ​ള്‍ഫി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം അ​റ​ബി​ക​ള​ട​ക്കം പ​ല രാ​ജ്യ​ക്കാ​രും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റും. പ​ല​രു​ടെ​യും വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​റ​ബി​ക​ളാ​യ സ്‌​പോ​ണ്‍സ​ര്‍മാ​രെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും വ​രെ സ​ദ്യ​യു​ണ്ണാ​ന്‍ ക്ഷ​ണി​ക്കും. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ അ​റ​ബി​ക​ള്‍ക്കും മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ക്കാ​ര്‍ക്കു പോ​ലും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​ടെ രു​ചി​ക​ള്‍ പ​രി​ചി​ത​മാ​വും. ഗ​ള്‍ഫി​ലെ ചി​ല വി​പ​ണി​ക​ളി​ല്‍പോ​ലും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ പൊ​ലി​മ കാ​ണാം. ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വി​രി​യു​ന്ന ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള്‍ വ​രെ ദോ​ഹ​യി​ലെ​യും ദു​ബൈ​യി​ലെ​യും വി​പ​ണി​ക​ള്‍ കൈ​യ​ട​ക്കു​ന്ന കാ​ല​മാ​ണ് ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ള്‍. പൂ​ക്ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ പു​തി​യ ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ക​ട​ല്‍ ക​ട​ന്നെ​ത്തും പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ന്‍. മ​ല​യാ​ളി എ​വി​ടെ​പ്പോ​യാ​ലും സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​ന്റെ ത​ന്മ​യ​ത്വ​ത്തോ​ടെ കാ​ത്തു സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ന്‍ അ​തീ​വ താ​ല്‍പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​മെ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം.

