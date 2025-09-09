Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:54 AM IST

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ​ക്ക് നി​റം പ​ക​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് ശാ​ന്തി​നി​കേ​ത​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ത്രാ​ട​ദി​ന​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. സ്കൂ​ൾ വ​രാ​ന്ത​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ചേ​ർ​ന്ന് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്.

    മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സാ​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ഓ​ണ​ക്ക​വി​ത​ക​ൾ, തി​രു​വാ​തി​ര​ക്ക​ളി, നാ​ടോ​ടി​നൃ​ത്തം, സം​ഘ​ഗാ​നം വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​കൊ​ണ്ട് സം​സാ​രി​ച്ച പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​ഫീ​ഖ് റ​ഹീം കേ​ര​ളീ​യോ​ത്സ​വ​മാ​യ ഓ​ണം സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​വും മാ​ന​വ​സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നു ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​ജി​ത് കു​മാ​ർ, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് സൂ​പ്പ​ർ വൈ​സ​ർ​മാ​രാ​യ നാ​സി​യ സ​ലിം, വെ​യി​ൻ, മ​ല​യാ​ള​വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പ്ര​സാ​ദ് പി. ​എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ല​യാ​ളം അ​ധ്യാ​പി​ക ലി​നി വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationgulforganizedShantiniketan Indian School
    News Summary - Onam celebration organized at Shantiniketan Indian School
    Similar News
    Next Story
    X