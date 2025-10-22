Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 8:35 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ഫി​റ്റോ​ണം

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ഫി​റ്റോ​ണം
    ഫി​റ്റോ​ണം -ഓ​ണോ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ദോ​ഹ: മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ഓ​ണം, ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​നെ​സ് സൊ​സൈ​റ്റി, ഖ​ത്ത​ർ മ​ല​യാ​ളീ​സ്, ബേ​സ്റ്റ് ഫി​റ്റ്ന​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ‘ഫി​റ്റോ​ണം 2025’ റോ​യ​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ ക്ല​ബ് ഹൗ​സി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    ഐ.​സി.​സി​ലീ​ഗ​ൽ ഹെ​ഡ് അ​ഡ്വ. ജാ​ഫ​ർ ഖാ​നും സി​നി​മാ ന​ട​ൻ ഹ​രി​പ്ര​ശാ​ന്തും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ നി​റ​പ്പ​കി​ട്ടാ​യി. ഷെ​ൽ​സാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ​യും ഹേ​മ മേ​നോ​ന്റെ​യും ആ​ങ്ക​റിം​ഗ് പ്ര​ത്യ​കം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി.

    പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​ദീ​ർ അ​ലി, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​ഫീ​സു​ല്ല, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ റ​ഫീ​ഖ് ക​ല്ലേ​രി, അ​ക്കു അ​ക്ബ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ലി​ഖ്, റാ​ഹി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സാ​ദി​ക്, ജാ​സിം ഖ​ലീ​ഫ, ഷം​നാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:onam celebrationQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - Onam Celebration
