cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദോഹ: ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിലായിരുന്ന ഒമാനും കുവൈത്തും ഉൾപ്പെടെ ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളെ റെഡ്​ ലിസ്റ്റിലേക്ക്​ മാറ്റിയും, (അതിതീവ്ര കോവിഡ്​ ബാധിത രാജ്യങ്ങൾ) എക്സപ്​ഷണൽ റെഡ്​ ലിസ്റ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതിൽനിന്ന്​ ആറായി കുറച്ചും ഖത്തറിന്‍റെ പുതിയ യാത്രാപട്ടിക. മാറ്റങ്ങൾ ജനുവരി 30നു​ രാത്രി ഏഴുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന്​ ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ​കോവിഡ്​ തീവ്രത തീരെ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയായ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിൽനിന്നും കൂടുതൽ പേരെ റെഡ്​ ലിസ്റ്റിലേക്ക്​ മാറ്റി.

ജനുവരി എട്ടു​മുതലുള്ള നിലവിലെ പട്ടിക പ്രകാരം 143 രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിലെങ്കിൽ, പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടെ ഇത്​ 117 ആയി മാറി. നേരത്തേ ഗ്രീൻ ലിസ്റ്റിലായിരുന്ന ഒമാൻ, ബഹ്​റൈൻ, കുവൈത്ത്​ രാജ്യങ്ങൾ റെഡ്​ലിസ്റ്റിലായി. സൗദി അറേബ്യ, യു.എ.ഇ എന്നിവ നേരത്തേതന്നെ റെഡ്​ ലിസ്റ്റിലാണുള്ളത്​. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഖത്തർ പൗരന്മാരും, റെസിഡന്‍റും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാർക്കും രണ്ടു ദിവസ ഹോട്ടൽ ക്വാറന്‍റീൻ നിർബന്ധമാണ്​. റെഡ്​ലിസ്റ്റിലെ ആ​കെ രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം 57ൽ നിന്നും 86 ആയി ഉയർന്നു. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം റെഡ്​ ലിസ്റ്റിലാണുള്ളത്​. അതേസമയം, അതിതീവ്ര വിഭാഗമായി കണക്കാക്കുന്ന എക്സപ്​ഷണൽ റെഡ്​ ലിസ്റ്റിന്‍റെ നീളം കുറഞ്ഞു. ഒമ്പതിൽനിന്ന്​ ആറായാണ്​ ചുരുക്കിയത്​. എന്നാൽ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്താൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്​, നേപ്പാൾ, ഈജിപ്ത്​, ബംഗ്ലാദേശ്​ രാജ്യങ്ങൾ എക്സപ്​ഷണൽ റെഡ്​ലിസ്റ്റിൽതന്നെയാണ്​. കഴിഞ്ഞതവണ റെഡ്​ലിസ്റ്റിലേക്ക്​ മാറ്റിയ ഫിലിപ്പീൻസിനെ വീണ്ടും ഇതേ പട്ടികയിലേക്ക്​ മാറ്റി. ഒമിക്രോൺ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന്​ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സിംബാബ്​വെ, നമീബിയ, ലെസൂട്ടു,​ ബൊട്​സ്വാന രാജ്യങ്ങളെ റെഡ്​ലിസ്റ്റിലേക്ക്​ മാറ്റി. രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്​ തിരുത്ത്​. Show Full Article

Oman, Bahrain and Kuwait are also on the red list