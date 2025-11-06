Begin typing your search above and press return to search.
    ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പി​ല്ലാ​തെ ഒ​ലീ​വ് സു​നോ റേ​ഡി​യോ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് 9ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി, അ​റ​ബി​ക് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട റേ​ഡി​യോ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി അ​തി​ന്റെ പ്ര​യാ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്
    ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പി​ല്ലാ​തെ ഒ​ലീ​വ് സു​നോ റേ​ഡി​യോ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക് 9ാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    ഒ​ലീ​വ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ താ​ള​വും ത​ണ​ലു​മാ​യി ​ഖ​ത്ത​റി​ലെ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ മ​ല​യാ​ളി എ​ഫ്.​എം റേ​ഡി​യോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ എ​ന്ന ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ഒ​ലീ​വ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ 91.7 എ​ഫ്.​എം എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ടു​ന്നു. ഭാ​ഷ​ക​ളു​ടെ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പി​ല്ലാ​തെ ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ വ​ർ​ധി​ച്ച സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യു​മാ​യി മ​ല​യാ​ളം, ഹി​ന്ദി, അ​റ​ബി​ക് ഭ​ഷ​ക​ളി​ലാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​യ​പ്പെ​ട്ട റേ​ഡി​യോ സ്റ്റേ​ഷ​നാ​യി അ​തി​ന്റെ പ്ര​യാ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പു​തി​യ ന​വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കൂ​ടാ​തെ പു​തി​യ ഭാ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ് എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് റേ​ഡി​യോ സു​നോ ശ്രോ​താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും ലി​സ​ണി​ങ് പാ​റ്റേ​ൺ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    കേ​ൾ​വി​ക്കാ​രു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് പോ​ഡ് കാ​സ്റ്റു​ക​ളും ഒാ​ഡി​യോ സ്റ്റോ​റീ​സും എ​ന്നും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ടും ന​വീ​ക​രി​ച്ചു​മാ​ണ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    ജോ​ലി​യു​ടെ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളോ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ ഒ​ഴി​വു​നേ​ര​ങ്ങ​ളോ സ​ന്തോ​ഷ​ക​രും ആ​ന​ന്ദ​ക​ര​വു​മാ​ക്കാ​ൻ റോ​ഡി​യോ എ​ഫ്.​എം കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ. ര​സ​ക​ര​വും ആ​ന്ദ​ക​ര​വു​മാ​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യു​ഗ​ത്തി​ലും റേ​ഡി​യോ എ​ഫ്.​എം ശ്രോ​താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. 16 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ശ്രോ​താ​ക്ക​ളാ​ണ് ഒ​ലീ​വ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്കി​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് റേ​ഡി​യോ സു​നോ​യെ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ശ​ബ്ദ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു.

    പു​തി​യ​കാ​ല​ത്ത്, ഓ​രോ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളെ​യും സ്പ​ർ​ശി​ച്ച്, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്താ​ണ് ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ തി​ര​ക്കി​ട്ട പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പോ​സി​റ്റീ​വാ​യ ഊ​ർ​ജ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ​ക​ർ​ന്ന് ഹാ​പ്പി​ന​സ് ഫ്രീ​ക്വ​ൻ​സി എ​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ര​സ​ക​ര​മാ​യ ഓ​രോ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​വ​ല​മൊ​രു വി​നോ​ദം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹ​ബ്ബാ​യി സു​നോ റേ​ഡി​യോ മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​തി​ന്റെ സാ​ക്ഷ്യ​പ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ശ്രോ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വീ​ക​ര്യ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ​

    രാ​വി​ലെ സ്കൂ​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വി​നോ​ദ​വും വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ 'സ്കൂ​ൾ ബ​സ് സ്റ്റോ​റീ​സി'​ൽ-​നി​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ടി സു​നോ കു​ക്ക് ബു​ക്ക്, യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 'who am i' പ​ണി​യ​ല്ല, കെ​ണി, ഹൈ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് സീ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ക​ണ​ക്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും, ഏ​ത് നി​മി​ഷ​വും ആ​ഘോ​ഷം എ​ന്ന​താ​ണ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഓ​ൺ എ​യ​ർ -ഡി​ജി​റ്റ​ൽ എ​ന്നീ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും വി​വി​ധ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​ക​ളാ​യും ശ്രോ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ അ​വ​യ​ർ​ന​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും റേ​ഡി​യോ സു​നോ​യു​ടെ ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി എ​ൻ​ഗേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ജ​ൻ സി​യും പാ​ര​ന്റ്സി​നെ​യും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച് അ​വ​ർ ത​മ്മി​ലു​ള്ള അ​ക​ൽ​ച്ച​യെ മാ​റ്റാ​ൻ നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട മ​റ്റൊ​രു കാ​ര്യം കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്തെ വി​വി​ധ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ളും ജ​ന​ങ്ങ​ള​റി​ഞ്ഞ​ത് റേ​ഡി​യോ സു​നോ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് റേ​ഡി​യോ സു​നോ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഓ​ണം, പെ​രു​ന്നാ​ൾ, വി​ഷു, ക്രി​സ്തു​മ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ വി​വി​ധ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൾ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ന്റു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ചോ​യ്സു​മാ​ണ് ഒ​ലീ​വ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ. ഓ​രോ ശ്രോ​താ​വി​ന്റെ​യും ഇ​ഷ്ട​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ ചി​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചി​ന്തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​താ​ര​ക​രാ​ണ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. റോ​ഡി​യോ ഡ്രാ​മ, മ​ല​യാ​ളി മ​ങ്ക, സു​നോ ഡാ​ൻ​സ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പോ​പ്പു​ല​റാ​യ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 'എ​ട്ടി​ന്റെ കൂ​ട്ട്' എ​ന്ന കാ​പ്ഷ​നോ​ടെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ഊ​ട്ടി​യു​റ​പ്പി​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് റേ​ഡി​യോ സു​നോ കോ -​ഫൗ​ണ്ട​ർ അ​മീ​ർ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ അ​ട​ക്കം വി​വി​ധ നാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ പാ​ത​യി​ലാ​ണി​ത്. വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ത് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ശ്രോ​താ​ക്ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ലി​യൊ​രു നെ​റ്റ് വ​ർ​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ​

    എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ നൂ​ത​ന​മാ​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നാ​ണ് റേ​ഡി​യോ സു​നോ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ 'കൂ​ട്ടാ​യി' കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

